Η δημόσια απάντηση της Καινούργιου στον Λιάγκα

Ότι πλέον τα έχουν «σπάσει», ότι αυτός είναι ο λόγος που η Κατερίνα Καινούργιου αρνήθηκε να παρουσιάσει μαζί του τα Καλλιστεία.

Η ίδια Κατερίνα Καινούργιου να απάντησε live από τον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής της «Super Κατερίνα» για το τι είναι αλήθεια και τι όχι:

«Είμαι πολύ αυθόρμητη κι όταν νιώσω ότι με θίγει κάτι απαντώ δημόσια. Επειδή από χθες διαβάζω και βλέπω κι ακούω διάφορα και με θλίβουν απεριόριστα γιατί θα μιλήσω όταν έρθει η στιγμή κι ακόμα δεν είναι η στιγμή και με ενημερώνουν για αυτά που συμβαίνουν απέναντι. Μου είχε γίνει μία πρόταση για να παρουσιάσω κάποια καλλιστεία με τον επιχειρηματία που εκτιμώ κι έχω άψογη σχέση μαζί του, τον Νίκο Κοκλώνη» είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και συνέχισε:

«Οι λόγοι που αρνήθηκα δεν έχουν να κάνουν με τον Νίκο, έχει να κάνει με το ότι η μητέρα μου αντιμετωπίζει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας και το λέω δημόσια γιατί έχω και την άδειά της, οπότε είμαι καθημερινά στο πλευρό της κι έχει να κάνει και με ένα δικό μου πρόβλημα υγείας για το οποίο πρέπει να επισκέπτομαι συχνά τους γιατρούς.

Αυτοί είναι οι λόγοι, μη βγάζετε συμπεράσματα και λέτε πράγματα από το μυαλό σας κι ειλικρινά είμαι εδώ για να τα πω όλα δημόσια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ κι ας με παίρνατε ένα τηλέφωνο κι αναφέρομαι και στην απέναντι εκπομπή του Γιώργου, που υπάρχουν και συνάδελφοι που εκτιμώ απεριόριστα.

Δεν έχω τσακωθεί καθόλου με τον Νίκο, πάρτε ένα τηλέφωνο. Είναι τόσο απλό και διαδικαστικό από αυτό που εσείς πάτε να περάσετε. Σας παρακαλώ πολύ γιατί είμαι σε μία δύσκολη φάση ζωής και θέλω ηρεμία κι εγώ κι η οικογένειά μου».

