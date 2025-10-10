Η Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) μοιράστηκε τα όνειρά της να γίνει μητέρα «κάποια μέρα», λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τον γάμο της με τον κορυφαίο μουσικό παραγωγό, Μπένι Μπλάνκο. Η 33χρονη υποψήφια για Emmy καλλιτέχνις έκανε αυτή τη δήλωση κατά τη διάρκεια της προώθησης της δεύτερης σεζόν της σειράς «Wizards Beyond Waverly Place», sequel της σειράς «Wizards Of Waverly Place», στο Disney+.

Η Γκόμεζ πρωταγωνίστησε στην αρχική σειρά του Disney Channel, που κέρδισε βραβείο Emmy και προβλήθηκε από το 2007 έως το 2012, ως η έφηβη μάγισσα «Άλεξ Ρούσο» (Alex Russo). Η Γκόμεζ αποκάλυψε ότι ο χαρακτήρας της, η «Άλεξ», είναι πλέον «μαμά», καθώς δημοσίευσε πλάνα από το φινάλε της σεζόν της νέας σειράς. «Η Άλεξ Ρούσο είναι μαμά», έγραψε η Γκόμεζ, πριν προσθέσει: «Ελπίζω ότι μια μέρα θα είμαι κι εγώ». Τα πλάνα δείχνουν την Γκόμεζ να μοιράζεται μια συγκινητική στιγμή με την τηλεοπτική κόρη της, Μπίλι, την οποία υποδύεται η Τζάνις Λιάν Μπράουν.

Πέρυσι, η ίδια ανέφερε για πρώτη φορά στο «Vanity Fair» ότι «δεν μπορεί να κάνει παιδιά» για ιατρικούς λόγους. Είπε ότι έπρεπε να «θρηνήσει» την αδυναμία της να γίνει μητέρα με φυσικό τρόπο, μετά από χρόνια μάχης με τον λύκο, μιας χρόνια αυτοάνοσης ασθένειας, όπου το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται εσφαλμένα σε υγιή κύτταρα και ιστούς του σώματος. «Δεν το έχω πει ποτέ αυτό», είπε η Γκόμεζ στο περιοδικό, «αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω δικά μου παιδιά. Έχω πολλά ιατρικά προβλήματα που θα έθεταν σε κίνδυνο τη ζωή μου και του μωρού. Αυτό ήταν κάτι για το οποίο έπρεπε να θρηνήσω για λίγο».

Αν και αναγνώρισε ότι ο δρόμος της προς τη μητρότητα θα είναι «διαφορετικός», η Γκόμεζ είπε ότι εξακολουθεί να είναι αποφασισμένη όσο ποτέ να αποκτήσει δικό της παιδί. «Δεν είναι απαραίτητα ο τρόπος που το είχα φανταστεί. Νόμιζα ότι θα συνέβαινε όπως συμβαίνει για όλους», εξήγησε. Και πρόσθεσε: «Θεωρώ ευλογία το γεγονός ότι υπάρχουν υπέροχοι άνθρωποι, πρόθυμοι να γίνουν παρένθετοι γονείς ή να υιοθετήσουν, κάτι που είναι δύο τεράστιες δυνατότητες για μένα.

Με έκανε να νιώθω πραγματικά ευγνώμων για τις άλλες επιλογές που έχουν οι άνθρωποι που ‘’πεθαίνουν’’ να γίνουν μητέρες. Είμαι ένας από αυτούς τους ανθρώπους. Είμαι ενθουσιασμένη για το πώς θα είναι αυτό το ταξίδι, αλλά θα είναι λίγο διαφορετικό», πρόσθεσε.

Ο σύζυγός της, Μπένι Μπλάνκο, έχει επίσης εκφράσει την επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια μαζί της. Κατά την εμφάνισή του στην εκπομπή «SiriusXM» του Χάουαρντ Στερν πέρυσι, ο Μπλάνκο είπε ότι ο «επόμενος στόχος» του είναι να αποκτήσει ένα παιδί με την Γκόμεζ. «Αυτός είναι ο επόμενος στόχος μου. Έχω πολλά βαφτιστήρια, έχω πολλούς ανιψιούς. Μου αρέσει να είμαι κοντά σε παιδιά».

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Η τελετή πραγματοποιήθηκε σε έναν ιδιωτικό κήπο, με φόντο τη θάλασσα της Καλιφόρνια και διακόσμηση εμπνευσμένη από τη φύση: λευκά τριαντάφυλλα, ελιά και λεπτές πινελιές από ροζ παιώνιες. Η ατμόσφαιρα θύμιζε περισσότερο κινηματογραφική σκηνή παρά ένα celebrity event: ήρεμη, γεμάτη συγκίνηση και αγάπη.

Η Σελένα Γκόμεζ εμφανίστηκε με ένα custom νυφικό του οίκου Ralph Lauren, λιτό και κομψό, με λαιμόκοψη halter, ανοιχτή πλάτη και μακριά ουρά από μεταξωτό ύφασμα. Ο σύζυγός της επέλεξε κλασικό tuxedo της ίδιας υπογραφής, δίνοντας έμφαση στη διαχρονική κομψότητα. Μετά την τελετή, η Γκόμεζ άλλαξε σε ένα δεύτερο, πιο ανάλαφρο φόρεμα, με διαφάνειες και floral λεπτομέρειες, ενώ τα κοσμήματα της Tiffany & Co. ολοκλήρωσαν τη ρομαντική αισθητική της.

Ανάμεσα στους λίγους και εκλεκτούς καλεσμένους βρέθηκαν στενοί φίλοι του ζευγαριού όπως η Taylor Swift, οι Steve Martin και Martin Short, συμπρωταγωνιστές της Γκόμεζ στη σειρά «Only Murders in the Building», καθώς και συνεργάτες από τη βιομηχανία του θεάματος.

