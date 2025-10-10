Τζόνα Χιλ: Ο ηθοποιός άφησε πίσω τον «14χρονο υπέρβαρο» εαυτό του (φωτό)

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο καθένας έχει μια εικόνα του εαυτού του από την εποχή που ήταν νέος και για την οποία ντρέπεται. Για μένα, αυτή η εικόνα είναι εκείνο το 14χρονο υπέρβαρο, μη ελκυστικό παιδί, που ένιωθε άσχημο στον κόσμο, που άκουγε χιπ χοπ και ήθελε τόσο πολύ να γίνει αποδεκτό». Αυτά είναι τα λόγια που έγραψε ο Τζόνα Χιλ (Jonah Hill) για τον εαυτό του στο περιοδικό «Inner Child», το 2018.

Ο ηθοποιός εξήγησε ότι μεγάλωσε με ανθρώπους που τον αποκαλούσαν «χοντρό, αηδιαστικό και άσχημο», γεγονός που τον οδήγησε σε μια περίπλοκη σχέση με την εικόνα του σώματός του. Ο Τζόνα έφτασε να ζυγίζει 127 κιλά. Ωστόσο, ο ηθοποιός από το 2011 δίνει μια «μάχη» για την απώλεια βάρους του. Μάλιστα, αυτή την εβδομάδα ο σταρ σόκαρε τους θαυμαστές του, αφού εμφανίστηκε πολύ πιο αδύνατος κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της επερχόμενης κωμωδίας του. Αλλά πώς άλλαξε η σωματική του διάπλαση με την πάροδο των χρόνων και ποια είναι τα μυστικά της απώλειας βάρους του;

Ήταν ο Μπραντ Πιτ που πρώτος ώθησε τον Τζόνα να αλλάξει τον τρόπο ζωής του προς το καλύτερο, αφού οι δύο πρωταγωνίστησαν μαζί στην ταινία «Moneyball».

Jonah Hill unrecognizable as he debuts major weight loss on film set https://t.co/JTqmUgWC3k pic.twitter.com/SiSyvtT3XS — New York Post (@nypost) October 7, 2025



Ο Τζόνα Χιλ έχασε 40 κιλά μετά από συζήτηση με έναν διατροφολόγο και προσαρμογή της διατροφής του. Το 2012 δήλωσε στο ABC News: «Μακάρι να είχα κάνει κάτι τρελό, όπως να πάρω ένα χάπι ή να βρω ένα τζίνι, αλλά πήγα να δω έναν διατροφολόγο και μου είπε τι να τρώω για να αλλάξω τις συνήθειές μου. Ανακάλυψα ότι η ιαπωνική κουζίνα με βοήθησε πολύ».

Ο σταρ άρχισε επίσης να τρέχει για να συνηθίσει την άσκηση. Σε συνέντευξή του σε ραδιοφωνική εκπομπή είπε ότι «άρχισε να τρέχει σωματικά αντί να τρέχει συναισθηματικά», καθώς και να κάνει push ups.

Ξεκίνησε με μόλις 10 push ups την ημέρα και τελικά κατάφερε να κάνει 100! Ο σταρ παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε να κόψει την μπύρα, εξηγώντας ότι είναι η «αχίλλειος πτέρνα» του. Ο ηθοποιός έχει μιλήσει, επίσης, ανοιχτά για το πώς το βάρος του συνδέεται με την «ταυτότητά» του, αλλά και για το πόσο σημαντικό ήταν για την καριέρα και την υγεία του να μην είναι τόσο παχύς.

Το 2011, αμέσως μετά την απώλεια βάρους για τις ανάγκες της ταινίας «Moneyball», δήλωσε στο «Vulture»: «Η καλύτερη υγεία ήρθε μαζί με την ωριμότητα και είναι δύσκολο, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είσαι ο τύπος που ήσουν όταν σε γνώρισαν.

Μου αρέσει να κάνω αστείες ταινίες, αλλά θέλω να ωριμάσω, κυριολεκτικά, στον τρόπο που συμπεριφέρομαι στον εαυτό μου. Δεν ζω σε φοιτητική εστία… Θέλω απλώς να είμαι καλός άνθρωπος και να κάνω την οικογένειά μου περήφανη. Και, ξέρεις, θέλω να ζήσω πολλά χρόνια».

Ωστόσο, το 2016 ο ηθοποιός πήρε ξανά βάρος για να υποδυθεί τον έμπορο όπλων Efraim Diveroli στην ταινία «War Dogs», μαζί με τους Bradley Cooper και Miles Teller. Μόλις κυκλοφόρησε η ταινία, ο Τζόνα στράφηκε στον φίλο του Τσάνινγκ Τέιτουμ (Channing Tatum) για να τον ρωτήσει πώς θα μπορούσε να χάσει ξανά το βάρος.

Η πρώτη του κινηματογραφική εμφάνιση ήρθε το 2004 στο «I Heart Huckabees». Όμως η πραγματική του αναγνώριση ήρθε λίγα χρόνια αργότερα, με την κωμωδία «Superbad» (2007), στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μάικλ Σέρα. Ο ρόλος του ευγενικού, αλλά αδέξιου εφήβου που προσπαθεί να βρει τη θέση του στον κόσμο, έγινε εμβληματικός και τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κωμικούς της δεκαετίας.

Jonah Hill has has undergone pretty extreme transformations over the years, attributed to diet & exercise https://t.co/gYyXZhxG0s pic.twitter.com/e1vYueab88 — William Lagakos (@caloriesproper2) October 4, 2025

Ακολούθησαν επιτυχημένες συμμετοχές σε ταινίες όπως «Knocked Up» (2007), «Get Him to the Greek» (2010) και «21 Jump Street» (2012), όπου απέδειξε ότι διαθέτει μοναδική ικανότητα να ισορροπεί ανάμεσα στο αστείο και το συναισθηματικό στοιχείο.

Τα τελευταία χρόνια έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις και έχει δηλώσει ότι αποφεύγει τις συνεντεύξεις για να προστατεύσει την ψυχική του υγεία. «Δεν θέλω πια να είμαι αντικείμενο κριτικής, θέλω απλώς να είμαι άνθρωπος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.



