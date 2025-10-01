Σελένα Γκόμεζ-Μπένι Μπλάνκο: Το άλμπουμ του γάμου τους - Η δεξίωση, το νυφικό και ο χορός του ζευγαριού (φωτό)

Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο παντρεύτηκαν το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025. Έπειτα από δύο χρόνια σχέσης, η διάσημη τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο μουσικός παραγωγός αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε βόρεια της Σάντα Μπάρμπαρα, στην Καλιφόρνια.

Η διάσημη καλλιτέχνις δημοσίευσε το άλμπουμ του γάμου της στο Instagram, «ανεβάζοντας» αρκετές φωτογραφίες για τους θαυμαστές της. Η τραγουδίστρια έδωσε μια γεύση στους followers της από τη γιορτή που ακολούθησε.

Στα εν λόγω στιγμιότυπα, τη βλέπουμε με ένα λευκό φόρεμα, να χορεύει ξυπόλυτη με τον σύζυγό της, ενώ σε άλλη λήψη οι δυο τους φιλιόντουσαν. Σε άλλη φωτογραφία το ζευγάρι υψώνει τα ποτήρια του για μια πρόποση.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε και η λιτή τούρτα γάμου που επέλεξε το ζευγάρι με την επιγραφή «Just Married», ενώ σε ένα ακόμη καρέ, η Σελένα Γκόμεζ φαίνεται να ξεκουράζεται στον καναπέ, αγκαλιάζοντας τον «εκλεκτό» της καρδιάς της. Ο μουσικός παραγωγός επέλεξε για τη δεξίωση ένα μαύρο γιλέκο και λευκό πουκάμισο ανοιχτό στον λαιμό, ενώ για την τελετή φόρεσε ένα κλασικό σμόκιν με μαύρο παπιγιόν.

Σε άλλες εικόνες βλέπουμε τη νύφη να ακτινοβολεί, φορώντας ένα custom-made νυφικό Ralph Lauren με φλοράλ λεπτομέρειες, ανοιχτή πλάτη και εντυπωσιακή ουρά, ενώ στα χέρια της κρατούσε μία ανθοδέσμη από μιγκέ, ένα λουλούδι που παραδοσιακά συνδέεται με την αγάπη και την νέα αρχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.