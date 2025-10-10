Η Κρις Τζένερ έγινε ξανθιά: Καλό το μαλλί, αλλά είναι ένα… «plastic girl»

Η Κρις Τζένερ (Kris Jenner) φαίνεται να γερνάει αντίστροφα, καθώς εμφανίζεται με μια φρέσκια, νέα εμφάνιση. Η 69χρονη μητέρα της οικογένειας Καρντάσιαν έκανε το ντεμπούτο με τη νέα κόμμωση, καθώς παρευρέθηκε σε μια εκδήλωση της Shark Beauty, στο Μπέβερλι Χιλς. Η ίδια «ανέβασε» στο Instagram τα αποτελέσματα της δουλειάς του κομμωτή Chris Appleton.

Δημοσιεύοντας δύο φωτογραφίες με το κομψό καρέ της, η Κρις Τζένερ έγραψε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και στους 51,6 εκατομμύρια followers της: «Περάσαμε μια διασκεδαστική, ξανθιά βραδιά απόψε!».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κρις Τζένερ εδώ και χρόνια προκαλεί συζητήσεις με τις αισθητικές αλλαγές στην εμφάνισή της. Καθώς μεγαλώνει, η ίδια έχει επιλέξει το «ταξίδι των μεταμορφώσεων», ενώ έχει δεχθεί πολλές φορές τα «πυρά» των θαυμαστών της. Ωστόσο, την ίδια δεν φαίνεται να την απασχολεί ιδιαίτερα. Ένα σημαντικό ορόσημο στη μεταμόρφωση της Κρις ήταν το facelift που έκανε το 2011.

Πηγή: skai.gr

