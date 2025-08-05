Σάρον Στόουν: Και ξαφνικά θυμήθηκε ότι κάπου, κάπως, κάποτε… τσακώθηκε με τον Μάικλ Ντάγκλας

Από την αρχή υπήρχε έντονη αντιπαλότητα μεταξύ της Σάρον Στόουν και του Μάικλ Ντάγκλας. Οι αποκαλύψεις έγιναν από τη διάσημη ηθοποιό σε συνέντευξή της στο «Business Insider». Μάλιστα, η ίδια είπε ότι με τον Αμερικανό ηθοποιό και παραγωγό είχαν τσακωθεί δημόσια πριν πρωταγωνιστήσουν μαζί στην ταινία «Βασικό Ένστικτο» το 1992.

Η Στόουν, λοιπόν, ισχυρίστηκε ότι ο Ντάγκλας δεν ήθελε καν να κάνει δοκιμαστικό μαζί της για την εν λόγω ταινία και ο τσακωμός τους έλαβε χώρα για πρώτη φορά στις Κάννες. Η Στόουν ανέφερε, επίσης, ότι η διένεξή τους συνέβη επειδή υπερασπίστηκε έναν φίλο για τον οποίο ο Ντάγκλας μιλούσε αρνητικά και αυτό τον «προκάλεσε».

«Ήμασταν όλοι καθισμένοι και αυτός μιλούσε για κάποιον και τα παιδιά του», ισχυρίστηκε η ηθοποιός. «Γνώριζα πολύ καλά αυτό το άτομο για το οποίο μιλούσε. Έτσι, είπα κάτι και αυτός μου απάντησε: ‘’Τι στο δι@... ξέρεις εσύ;’’. Αφορούσε μια σχέση πατέρα-παιδιού». Η Σάρον Στόουν είπε ότι ο Μάικλ Ντάγκλας της φώναξε μπροστά σε πάρα πολλούς ανθρώπους και κάπως έτσι έγινε η πρώτη τους γνωριμία.

«Έτσι, προχωρώντας στο κάστινγκ για την ταινία, δεν νομίζω ότι ήθελε να είμαι η συμπρωταγωνίστριά του», εξήγησε η ηθοποιός. «Τελικά, γίναμε οι καλύτεροι φίλοι, μέχρι και σήμερα. Τον θαυμάζω πάρα πολύ», πρόσθεσε η Σάρον Στόουν.

Ωστόσο, ο εκπρόσωπος του Ντάγκλας δήλωσε στο «Page Six» ότι ο ηθοποιός δεν θυμάται να έχει συναντήσει τη Στόουν πριν από το κάστινγκ. «Ο Μάικλ Ντάγκλας δεν θυμάται να έχει συναντήσει ή να γνωρίζει τη Σάρον Στόουν μέχρι που είδε το δοκιμαστικό του σκηνοθέτη, Paul Verhoeven», ανέφερε ο εκπρόσωπος του Μάικλ Ντάγκλας. «Όταν είδε το δοκιμαστικό, είπε ότι ήταν η κατάλληλη ηθοποιός για τον ρόλο. Θυμάται ότι ήταν μαζί στις Κάννες για να προωθήσουν την ταινία που προβλήθηκε στο φεστιβάλ».

Φωτογραφία: Profimedia.gr

Η Σάρον Στόουν είχε μιλήσει στο παρελθόν για το πώς άλλαξε η ζωή της μετά την κυκλοφορία της ταινίας, η οποία την έκανε σύμβολο του σεξ μέσα σε μια νύχτα. Οι θαυμαστές της έφτασαν σε σημείο να πέφτουν πάνω στο αυτοκίνητό της, όταν σταματούσε σε κάποιο φανάρι. «Θυμάμαι ότι το φανάρι άναβε πράσινο και πάνω στο αυτοκίνητό μου υπήρχαν άνθρωποι», είχε δηλώσει η ηθοποιός σε συνέντευξή της στο CNN. Μάλιστα, στα απομνημονεύματά της, «The Beauty of Living Twice», η Στόουν ανέφερε πως χαστούκισε τον σκηνοθέτη από οργή όταν ανακάλυψε ότι την είχε ξεγελάσει για τη συγκεκριμένη σκηνή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.