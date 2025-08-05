H Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus) ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη με τη νέα της φωτογράφιση για το εξώφυλλο του περιοδικού «Perfect». Η 32χρονη καλλιτέχνιδα φωτογραφήθηκε από τους Paolo Roversi και Lynette Garland και το περιοδικό θα κυκλοφορήσει με τρία διαφορετικά εξώφυλλα.

Σε ένα εξώφυλλο, η Σάιρους ποζάρει γυμνή, επιδεικνύοντας τα αμέτρητα τατουάζ της. Η ασπρόμαυρη εικόνα τη δείχνει με τα χέρια της τοποθετημένα επιδέξια στο στήθος της. Η γωνία της φωτογραφίας σταματά ακριβώς στον ομφαλό της. «Ακόμα και αν δεν φοράω τίποτα, εξακολουθώ να νιώθω μια δύναμη», είπε η Μάιλι Σάιρους στο περιοδικό, σύμφωνα με ένα teaser που μοιράστηκε μέσω Instagram.

Και στο δεύτερο εξώφυλλο, η καλλιτέχνις εμφανίζεται με ένα φόρεμα και καπέλο σε στυλ Μαρίας Αντουανέτας. Ολοκλήρωσε το «look» με μια μοντέρνα πινελιά, χάρη σε ένα ζευγάρι λευκά, χαμηλά πάνινα παπούτσια Converse. Για την τρίτη φωτογράφιση, η Μάιλι Σάιρους φόρεσε ένα vintage κορσέ, Vivienne Westwood και Malcolm McLaren, από τη συλλογή «Savage» του 1982.

Η «καυτή» φωτογράφισή της έρχεται δύο μήνες αφότου μίλησε ανοιχτά για τις ανασφάλειές της σχετικά με το σώμα της και για τον λόγο που προτιμούσε να φοράει μαγιό που την κάλυπταν. «Υπήρχαν πολλά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούσαν το σώμα μου και οι άνθρωποι έβαζαν το κεφάλι μου σε πολύ αντιαισθητικά πράγματα», είπε η τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής της τον Ιούνιο στο podcast «Reclaiming» της Μόνικα Λεβίνσκι. «Και το βλέπω ακόμα και σήμερα όταν φοράω μαγιό. Φοράω πολύ σεμνά μαγιό». Η Σάιρους εξήγησε ότι προτιμά τα tankini από τα μπικίνι. «Είμαι ακόμα πολύ ανασφαλής για αυτά τα meme σχετικά με το σώμα μου».

Η Μάιλι Σάιρους ήξερε από πολύ μικρή τι ήθελε να κάνει στη ζωή της. Γεννημένη στο Νάσβιλ, την πατρίδα της κάντρι, μεγάλωσε ακούγοντας τα τραγούδια του πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους και της νονάς της, Ντόλι Πάρτον. Βαφτίστηκε Ντέστινι-Χόουπ (Μοίρα-Ελπίδα), που το λες και εμπνευσμένο αν σκεφτείς την εξέλιξή της. Το 2013 θεωρείται σταθμός στην καριέρα της. Είναι 21 χρόνων και αποφασίζει οριστικά ότι η φωνή της είναι υπερβολικά καλή για να τη χρησιμοποιεί μόνο σαν δεκανίκι στους χολιγουντιανούς ρόλους της. Βγάζει το αριστουργηματικό άλμπουμ «Bangerz» και μας επανασυστήνεται ως μία από τις μεγαλύτερες τραγουδίστριες του καιρού μας.

Η Μάιλι Σάιρους δεν είναι το κορίτσι της διπλανής πόρτας. Βαριέται εύκολα, αλλά έχει το ταλέντο να μετατρέπει την ανία της σε δημιουργικότητα. Όπως αλλάζει χτενίσματα και ερωτικούς παρτενέρ, με την ίδια ευκολία μεταπηδάει από το ένα μουσικό είδος στο άλλο. Η κάντρι, η ποπ, η χιπ-χοπ, η ψυχεδελική ροκ, είναι όλες «φίλες» της και κάθε επόμενο άλμπουμ της είναι μια νέα μουσική έκπληξη.

