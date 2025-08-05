Θεσσαλονίκη: Το Pezoporontas.com προσφέρει πολύτιμες συμβουλές και πληροφορίες για λάτρεις της πεζοπορίας στη φύση

Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την πανδημία, ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να αποδράσουν στη φύση και να ανακαλύψουν την ομορφιά της ορεινής πεζοπορίας. Η αναζήτηση ηρεμίας και η επαφή με το φυσικό περιβάλλον αποτελούν ισχυρά κίνητρα για χιλιάδες περιπατητές, αρχάριους και μη. Ωστόσο, η έλλειψη βασικών γνώσεων σε κανόνες ασφαλείας και σωστής προετοιμασίας συχνά οδηγεί σε ατυχήματα που θα μπορούσαν εύκολα να αποφευχθούν με την κατάλληλη ενημέρωση.

Σε αυτή την ανάγκη απαντά η πρωτοβουλία μίας ομάδας ερασιτεχνών πεζοπόρων, που δημιούργησαν την ιστοσελίδα pezoporontas.com. Η πλατφόρμα φιλοξενεί χρηστικές πληροφορίες, με εύληπτες οδηγίες για τους «νέους» στα μονοπάτια της φύσης: από τη σωστή επιλογή σακιδίου και παπουτσιών μέχρι πρακτικές οδηγίες για τον σεβασμό του περιβάλλοντος και τη διαχείριση υγιεινής κατά τη διάρκεια εξορμήσεων.

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας, Απόστολος Κρυβοσίδης, σημείωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «ο κόσμος επιθυμεί να φύγει από τις πόλεις, να έρθει κοντά στη φύση, αλλά τις περισσότερες φορές ξεκινάει την πεζοπορία χωρίς στοιχειώδη ενημέρωση». Όπως επισημαίνει, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να βλέπει κανείς άπειρους πεζοπόρους με ακατάλληλα υποδήματα και εξοπλισμό, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους.

«Πολλοί υποτιμούν το εγχείρημα, αγνοώντας τους ενδεχόμενους κινδύνους, είτε προέρχονται από απροσδόκητη αλλαγή του καιρού είτε από άλλους αστάθμητους παράγοντες», συμπληρώνει ο κ. Κρυβοσίδης. Η ανταπόκριση, πάντως, είναι μεγάλη: μέσα στους πρώτους τρεις μήνες λειτουργίας, η ιστοσελίδα απέκτησε ήδη 13.000 ακολούθους στο Facebook.

Κλειδιά για ασφαλή πεζοπορία: Σακίδιο, εξοπλισμός, προετοιμασία

Σύμφωνα με τις βασικές κατευθύνσεις που δίνει το pezoporontas.com, ο κατάλληλος εξοπλισμός αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για μία ασφαλή και ευχάριστη πεζοπορία. Το σακίδιο θα πρέπει να είναι ελαφρύ και άνετο, αποφεύγοντας το υπερβολικό βάρος. Οι πεζοπόροι προτείνεται να έχουν μαζί τους αρκετό νερό και θρεπτικά σνακ, φακό, κιτ πρώτων βοηθειών, καθώς και να προσαρμόζουν το σακίδιο στο σώμα τους.

Η επιλογή κατάλληλων παπουτσιών είναι εξίσου καθοριστική, όπως και ο τακτικός έλεγχος της κατάστασης του καιρού. Στα βασικά tips περιλαμβάνονται ο σεβασμός στα προσωπικά όρια, η παρακολούθηση σημείων κόπωσης ή αφυδάτωσης, αλλά και το να ενημερώνουμε πάντα κάποιον για το σημείο στο οποίο θα κινηθούμε, ειδικά εάν πεζοπορούμε μόνοι.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται, «είναι θέμα ασφάλειας να γνωρίζει κάποιος πού βρίσκεστε. Μην αφήνετε σκουπίδια, μην προκαλείτε φθορές στη χλωρίδα και σέβεστε τη φύση – εσείς περνάτε, εκείνη μένει».

Υγιεινή, ρουχισμός και προστασία στο βουνό

Ένα συνηθισμένο λάθος των αρχάριων πεζοπόρων είναι η μονομερής προσοχή σε υποδήματα και εξωτερικό εξοπλισμό, παραμελώντας τα σημαντικά ζητήματα υγιεινής. Η ιστοσελίδα εφιστά την προσοχή στη χρήση εσωρούχων που απομακρύνουν την υγρασία, καθώς η σωστή επιλογή τους διασφαλίζει υγεία και άνεση, ειδικά κατά τη διάρκεια πολύωρων διαδρομών.

Επιπλέον, συστήνεται η καθημερινή λήψη προβιοτικών για τη διατήρηση της ισορροπίας του εντερικού και ουροποιητικού συστήματος, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο κατά τις πολυήμερες εξορμήσεις. Σημαντικό ρόλο παίζει και το να μην αποφεύγουμε τη φυσική ανάγκη κατά τη διάρκεια της διαδρομής, προκειμένου να προληφθούν τυχόν προβλήματα υγείας.

Τουαλέτα στη φύση: σεβασμός στο περιβάλλον και καλές πρακτικές

Ένα κεφάλαιο που δεν πρέπει να υποτιμάται αφορά την «τουαλέτα» στη φύση. Η ιστοσελίδα παρουσιάζει έναν αναλυτικό οδηγό για το πώς κάθε πεζοπόρος μπορεί να ενεργεί με τρόπο που να σέβεται το περιβάλλον και τους υπόλοιπους περιηγητές. Προτείνεται πάντα να επιλέγουμε ένα απομονωμένο σημείο, τουλάχιστον 60-70 μέτρα μακριά από ρυάκια ή λίμνες, για την αποφυγή μόλυνσης του νερού.

Για την εναπόθεση αποβλήτων, συνιστάται η χρήση της μεθόδου «cat hole»: ανοίγουμε μία μικρή τρύπα 15-20 εκατοστών βάθους, καλύπτοντας τα απορρίμματα ολοκληρωτικά στο τέλος. Το χαρτί τουαλέτας δεν πρέπει να θάβεται, αλλά να τοποθετείται σε σακουλάκι με zip προτού απορριφθεί σε κατάλληλο σημείο. Τέλος, φροντίζουμε ώστε το σημείο να καλυφθεί με χώμα ή φύλλα, ώστε να μην διακρίνεται ανθρώπινη παρέμβαση.

Η ενημέρωση και η προετοιμασία παραμένουν το «κλειδί» για ασφαλείς και υπεύθυνες εξορμήσεις στη φύση, προστατεύοντας τόσο τον εαυτό μας όσο και το φυσικό περιβάλλον.

Νατάσα Καραθάνου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.