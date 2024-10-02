Sarah Ferguson: Ενθουσιασμένη που θα γίνει ξανά γιαγιά

Η κόρη του αδερφού του Βασιλιά Καρόλου και της Sarah Ferguson είναι παντρεμένη με τον Edoardo Mapelli Mozzi και μαζί έχουν αποκτήσει ήδη ένα κοριτσάκι την Sienna ενώ εκείνος έχει κι έναν γιο, τον Wolfie από τον προηγούμενο γάμο του.

Και πλέον, όπως ανακοινώθηκε κάπου στις αρχές της Άνοιξης θα υποδεχτούν και το δεύτερο παιδί τους με την απίσημη ανακοίνωση να γράφει πως ο βασιλιάς έμαθε το ευχάριστο γεγονός και πως και οι δύο οικογένειες είναι ενθουσιασμένες.

Κάποια βέβαια είναι κάτι παραπάνω από ενθουσιασμένη. Η γιαγιά Sarah Ferguson, μαμά της Beatrice, πρώην Δούκισσα του York που μετά τον χωρισμό της από τον πρίγκιπα Andrew κάνει μεγάλη καριέρα ως συγγραφέας και δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθεί πια κανένα πρωτόκολλο πόσταρε στο instagram της:

Αγαπημένη μου Beatrice. Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω τη χαρά και τον ενθουσιασμό μου για το οτι εσύ και ο Edo ετοιμάζεστε να υποδεχτείτε άλλη μια πολύτιμη προσθήκη στην όμορφη οικογένειά σας.

Το να ξαναγίνω γιαγιά γεμίζει την καρδιά μου με τόση ευτυχία και ευγνωμοσύνη. Το να μπορώ να σε βλέπω στη μητέρα που εξελίχθηκες είναι για μένα το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου και τώρα να βλέπω την οικογένειά σου να ανθίζει περαιτέρω η απόλυτη ευλογία. Η οικογένειά μας μεγαλώνει και μαζί μεγαλώνει και η αγάπη που μας περιβάλλει. Δεν βλέπω την ώρα να γνωρίσω το μικρό μας και να μοιραστώ όλες τις υπέροχες αναμνήσεις που θα φτιάξουμε μαζί. Με όλη μου την αγάπη.

