Taylor Swift: Έκανε δωρεά σε τράπεζα τροφίμων για πάνω από 900 ανθρώπους

Μετά τη sold-out συναυλία της στο Principality Stadium του Κάρντιφ, στις 18 Ιουνίου, η Τέιλορ Σουίφτ έκανε μια γενναιόδωρη δωρεά σε τοπική τράπεζα τροφίμων, επιτρέποντας στην οργάνωση να αγοράσει τρόφιμα για 925 ανθρώπους γεμίζοντας σχεδόν δύο φορτηγά. Mε αυτή την κίνηση συνέχισε τη φιλανθρωπική της παράδοση να στηρίζει τράπεζες τροφίμων σε κάθε πόλη που επισκέπτεται κατά τη διάρκεια της περιοδείας «Eras Tour».

Η διευθύνουσα σύμβουλος της τράπεζας τροφίμων του Κάρντιφ, Rachel Biggs, δήλωσε ότι είναι απίστευτα ευγνώμονες στην τραγουδίστρια «για το φως της δημοσιότητας στο παγκόσμιο ζήτημα της φτώχειας».

Taylor Swift foodbank donation feeds more than 900 https://t.co/d7WpZBpq2t — BBC News (UK) (@BBCNews) September 30, 2024

«Όλο και περισσότεροι άνθρωποι απευθύνονται σε εμάς, ενώ ένας αυξανόμενος αριθμός ανθρώπων χρειάζεται την υποστήριξή μας για πρώτη φορά», σημείωσε, τονίζοντας ότι φέτος η φιλανθρωπική οργάνωση αγόρασε υπερδιπλάσια ποσότητα φαγητού σε σύγκριση με πέρυσι.

Η Cardiff Foodbank ευχαρίστησε την πολυβραβευμένη καλλιτέχνιδα με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναφέροντας ότι η δωρεά ήταν «πέρα από τα πιο τρελά τους όνειρα».

Επίσης, συμφώνησε με την ομάδα της Σουίφτ να μην μιλήσουν για το «γενναιόδωρο» ποσό που δόθηκε, αλλά είπε ότι «αυτό ήταν μία τεράστια βοήθεια».

Η κ. Biggs ανέφερε επίσης, σύμφωνα με το BBC, ότι η ομάδα της τραγουδίστριας μετέφερε τις «προσωπικές της ευχαριστίες για το έργο όλων όσων εργάζονται στην Cardiff Foodbank».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.