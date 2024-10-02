Όταν καλωσορίζεις κάποιον καινούργιο στην οικογένεια, το διακύβευμα δεν θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο για την οικογένεια του Μίκαελ Σουμάχερ. Έχουν περάσει 11 χρόνια από το φρικτό ατύχημα που έμελλε να αλλάξει για πάντα τη ζωή του θρύλου της Formula 1. Ήταν στις 29 Δεκεμβρίου 2013, μόλις ένα χρόνο μετά την απόσυρσή του από οδηγός της F1, ενώ έκανε σκι κατά τη διάρκεια των οικογενειακών χριστουγεννιάτικων διακοπών, μαζί με τον γιο του Mick (που ήταν 14 ετών) στο αλπικό θέρετρο Meribel (Γαλλία).

Παρά το γεγονός ότι ήταν ένας εξαιρετικός σκιέρ, το μοιραίο συνέβη σε μια απλή διαδρομή. Ο Σουμάχερ φορούσε κράνος (με κάμερα τοποθετημένη πάνω του), αλλά με βάση την ταχύτητα και τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης δεν μπορούσε να προστατευτεί. Διασώστες φτάνουν με ελικόπτερο και τον μεταφέρουν -αρχικά- στο νοσοκομείο Moutiers και μετά σε αυτό της Γκρενόμπλ. Οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ήταν πολύ σοβαρές. Η κατάστασή του ήταν δραματική. Χειρουργήθηκε δύο φορές, με τους γιατρούς να προσπαθούν να τον κρατήσουν στη ζωή. Οι γιατροί τα κατάφεραν, ωστόσο ο κόσμος της Formula 1 ήταν και είναι ακόμα σε σοκ…

Η οικογένειά του και οι άνθρωποι που βρίσκονται δίπλα του έχουν διαφυλάξει την ιδιωτική του ζωή τόσο έντονα, που δεν έχει φωτογραφηθεί δημόσια ούτε μία φορά από εκείνη τη μοιραία ημέρα… Ωστόσο, η Laila Hasanovic, η 24χρονη φίλη του μικρότερου γιου του Michael και της Corinna, Mick, λέγεται ότι είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους που βλέπουν τον Michael Schumacher. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση της υγείας του θρύλου της Formula 1 δεν έχει αποκαλυφθεί ποτέ στους θαυμαστές.

Ο 25χρονος Mick -κι αυτός οδηγός της F1- και η γεννημένη στη Βοσνία Laila είναι μαζί εδώ και 18 μήνες και, σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα «Bild», είναι η μόνη από τις φίλες του που της έχει επιτραπεί να επισκέπτεται τον Σουμάχερ. Η «Bild» αναφέρει ότι η οικογένεια είναι «ξετρελαμένη» με το μοντέλο, το οποίο συμπεριλαμβάνεται τακτικά στα οικογενειακά τους σχέδια, ενώ τον περασμένο Μάρτιο φωτογραφήθηκε με τη σύζυγο του Michael, Corinna, στο Κατάρ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δημοσιεύματα στον διεθνή Τύπο αναφέρουν ότι ο θρύλος της Formula 1 έδωσε το «παρών» στον γάμο της κόρης του, Gina, στο σπίτι της οικογένειας στην Ισπανία το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, μπορεί να πρόκειται απλά για «fake news» -δεν θα είναι η πρώτη φορά- ενώ δεν υπάρχει καμία φωτογραφία που να επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη είδηση ή ρεπορτάζ.

Η Laila γεννήθηκε στη Βοσνία, αλλά μεγάλωσε σε μια μικρή πόλη της Δανίας πριν μετακομίσει στην Κοπεγχάγη όταν ήταν 19 ετών. Παρά το γεγονός ότι τώρα «ανθεί» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με περισσότερους από 300.000 followers στο Instagram, η Laila αποκάλυψε ότι ήταν τόσο ντροπαλό παιδί που η μητέρα της ζήτησε ιατρική βοήθεια.

Στην ηλικία των 15 ετών, μετακόμισε στο Κεντάκι για ένα χρόνο, στο πλαίσιο ενός προγράμματος ανταλλαγής φοιτητών. Η Laila ήθελε αρχικά να ασχοληθεί με την εξιχνίαση εγκλημάτων λόγω της αγάπης της για τα ντοκιμαντέρ, αλλά αφού εξασφάλισε την πρώτη της καμπάνια σε ηλικία 16 ετών, την «κέρδισε» ο λαμπερός κόσμος του μόντελινγκ.

«Έκανα την πρώτη μου καμπάνια στο Instagram όταν ήμουν 16 ετών και ήταν για μια μάρκα ρολογιών που ονομαζόταν Daniel Wellington, και από τότε άρχισα σιγά σιγά να εργάζομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», εξήγησε. Σε αντίθεση με τον Mick, η Laila δεν αισθάνεται άνετα πίσω από το τιμόνι, προσθέτοντας: «Πήρα το δίπλωμα οδήγησης όταν ήμουν 17 ετών και από τότε δεν ένιωσα ποτέ άνετα με την οδήγηση. Προσπαθώ πάντα να εξασκούμαι όσο περισσότερο μπορώ, απλά δεν το απολαμβάνω τόσο πολύ».

Η οικογένεια είναι πρωταρχικής σημασίας για τη Laila, ενώ περιέγραψε τη μητέρα της ως την καλύτερη φίλη της. «Έχω την πιο στενή σχέση με τη μαμά μου, είναι κυριολεκτικά η καλύτερη φίλη μου». Ο Mick και η Laila συχνά εμφανίζονται να απολαμβάνουν τον ήλιο σε τροπικά νησιά, ενώ το ζευγάρι μπορεί σύντομα να παντρευτεί.

