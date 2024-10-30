Η Σάλμα Χάγιεκ μίλησε για τα οικονομικά της οικογένειάς της σε μια νέα συνέντευξη, λέγοντας ότι πιέζεται πολύ για να βγάζει χρήματα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον δισεκατομμυριούχο επιχειρηματία, Φρανσουά-Ανρί Πινό, πάνω από 15 χρόνια. Το δούλεμα πάει σύννεφο…
Η 58χρονη Salma Hayek ανέφερε στη «Wall Street Journal» ότι αυτή και ο Pinault δεν έχουν το ίδιο πορτοφόλι, ενώ δεν έχουν υπογράψει ούτε προγαμιαίο συμφωνητικό για το τι θα πάρει ο καθένας σε περίπτωση που χωρίσουν.
«Έχω την πίεση να βγάλω ένα συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και μου αρέσει. Και τώρα, αποφάσισα ότι θέλω να κάνω περισσότερα», είπε η διάσημη ηθοποιός, η οποία δημοσιεύει φωτογραφίες από τις διακοπές της πάνω σε ένα γιοτ.
Ο σύζυγος της Salma Hayek έχει, μεταξύ άλλων, τις μάρκες πολυτελείας Gucci και Saint Laurent. «Για μένα, ο ενθουσιασμός για το ότι έχω πολλά χρήματα ήταν ότι δεν έπρεπε να σκέφτομαι τα χρήματα», αποκάλυψε η ηθοποιός.
Σε άλλο σημείο της συνέντευξής της, η ίδια είπε ότι την προσέγγισαν επίσης πλούσιοι άνθρωποι που ήθελαν να συνδεθούν μαζί της: «Έρχονται άγνωστοι άνθρωποι, που δεν είναι καν φίλοι, αλλά πιστεύουν ότι πρέπει να είμαστε φίλοι επειδή είναι και αυτοί πλούσιοι».
