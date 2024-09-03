Η Σάλμα Χάγιεκ έγινε 58 ετών! Η διάσημη ηθοποιός όχι μόνο δεν κρύβει την ηλικία της, αλλά αποφάσισε να το γιορτάσει με τους θαυμαστές της δημοσιεύοντας στο Instagram φωτογραφίες της με μαγιό.

Η πρωταγωνίστρια του «From Dusk Till Dawn» -που πρόσφατα είχε μια απροσδόκητη συνάντηση με τον φίλο της Gerard Butler- έδωσε στους 28 εκατ. followers της μια γεύση από την πολυτελή ζωή της στις διακοπές.

Με μια σειρά από εντυπωσιακά μπικίνι και κομψά ολόσωμα μαγιό, η διάσημη ηθοποιός ανέδειξε την καλλίγραμμη σιλουέτα της. Πόζαρε σαν σούπερ μόντελ σε πολυτελή γιοτ με φόντο παραθαλάσσιους προορισμούς που «κόβουν» την ανάσα.

«Γενέθλια με μπικίνι, χρόνια πολλά για τα 58α γενέθλιά μου! Καμία από τις φωτογραφίες δεν είναι throwbacks», έγραψε η Salma Hayek στην ανάρτησή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ηθοποιός είναι παντρεμένη με τον Φρανσουά-Ανρί Πινό. Το ζευγάρι, το οποίο παντρεύτηκε το 2009, εμφανίστηκε πρόσφατα στη λίστα πλουσίων των «Times» για το 2024, με συνολική καθαρή αξία, περίπου, 7,7 δισ. δολαρίων.

Ο σύζυγός της είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Kering από το 2005, ενώ η προσωπική καθαρή αξία της Salma Hayek εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 125 εκατ. δολάρια, χάρη στην επιτυχημένη κινηματογραφική της καριέρα και τις προσοδοφόρες διαφημίσεις ομορφιάς και μόδας.

Η ερωτική ιστορία της Σάλμα και του Φρανσουά-Ανρί ξεκίνησε το 2006, όταν γνωρίστηκαν σε ένα γκαλά στη Βενετία. Το ζευγάρι ερωτεύτηκε γρήγορα ο ένας τον άλλον και ανακοίνωσε τον αρραβώνα του τον επόμενο χρόνο.

Υποδέχθηκαν την κόρη τους, Valentina, τον Σεπτέμβριο του 2007 και «ενώθηκαν» με τα ιερά δεσμά του γάμου σε μια ιδιωτική τελετή την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2009, ενώ ακολούθησε ένας πολυτελής δεύτερος γάμος στη Βενετία τον Απρίλιο. Πριν γνωρίσει τη Σάλμα, ο Φρανσουά-Ανρί ήταν παντρεμένος με την Dorothée Lepère, με την οποία έχει δύο παιδιά. Είχε, επίσης, μια σύντομη σχέση με το διάσημο μοντέλο Linda Evangelista, με την οποία έχει έναν γιο, τον Augustin.

