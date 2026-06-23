Τζένα Ορτέγκα: Το πρώτο trailer του «Klara and the Sun» αποκαλύπτει έναν δυστοπικό κόσμο

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για τη δυστοπική sci-fi ταινία του Τάικα Γουαϊτίτι, «Klara and the Sun», με πρωταγωνίστριες τις Τζένα Ορτέγκα, Έιμι 'Ανταμς και Νατάσα Λιόν.

Το φιλμ βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του βραβευμένου με Νόμπελ συγγραφέα Καζούο Ισιγκούρο, το οποίο κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2021 και σκαρφάλωσε στις κορυφαίες θέσεις της λίστας των New York Times.

Ακολουθεί την Klara (Ορτέγκα), «μια Τεχνητή Φίλη που το μόνο που λαχταρά είναι να βρει το ιδανικό σπίτι. Η γνωριμία της με την Josie (Μία Θάρια) θα αποδειχθεί καθοριστική, καθώς οι δυο τους θα συνδεθούν αμέσως σαν αδελφές ψυχές. Παράλληλα, η Josie βιώνει μια τεταμένη σχέση με τη μητέρα της (Έιμι 'Ανταμς), με την οποία μοιράζονται το βάρος μιας μεγάλης απώλειας. Ωστόσο, η αθώα ματιά της Klara για τον κόσμο και η ακλόνητη αφοσίωσή της θα αρχίσουν σταδιακά να γιατρεύουν τις πληγές της οικογένειας, φέρνοντας ξανά το φως στον περίπλοκο κόσμο της Josie».

Σύμφωνα με το Variety, το καστ συμπληρώνουν ο Στιβ Μπουσέμι, ο Σάιμον Μπέικερ και ο ανερχόμενος 'Αραν Μέρφι, γιος του βραβευμένου με Όσκαρ Κίλιαν Μέρφι.

Η 3000 Pictures της Sony απέκτησε τα κινηματογραφικά δικαιώματα του βιβλίου τον Ιούλιο του 2020, ενώ τον Μάρτιο του 2021 ανακοινώθηκε ότι η Ντάβι Ουάλερ θα αναλάβει τη διασκευή μαζί με τον σκηνοθέτη. Ο Ισιγκούρο συμμετέχει στην ταινία ως εκτελεστικός παραγωγός.

Την παραγωγή συνυπογράφουν ο Ντέιβιντ Χέιμαν μέσω της Heyday Films, ο Γκάρετ Μπας και ο Γουαϊτίτι. Η Ελίζαμπεθ Γκάμπλερ και η 'Αισλιν Ντάνστερ επιβλέπουν το πρότζεκτ για λογαριασμό της 3000 Pictures της Sony. Η ταινία «Klara and the Sun» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αμερικανικές αίθουσες στις 23 Οκτωβρίου.

Πηγή: skai.gr

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