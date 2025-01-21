Ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Αλεχάντρα Σίλβα κοσμούν το εξώφυλλο του τεύχους Φεβρουαρίου του Ισπανικού «Elle» και αποκαλύπτουν νέες λεπτομέρειες για τη μετακόμισή τους στη Μαδρίτη.

Στη συνέντευξη το διάσημο ζευγάρι, μοιράζεται επίσης τα συναισθήματά του για αυτή τη νέα φάση της ζωής τους.

«Αυτή είναι η στιγμή μας. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Εκείνη, επειδή είναι στο σπίτι της και εγώ, επειδή αν η Αλεχάντρα είναι ευτυχισμένη, είμαι και εγώ» είπε ο Ρίτσαρντ Γκιρ.

Σημειώνεται ότι η Αλεχάντρα γνώρισε τον σταρ πριν από αρκετά χρόνια αλλά η ερωτική τους σχέση ξεκίνησε το 2014 στην Ιταλία.

«Είμαστε σαν αδελφές ψυχές. Έχουμε τις ίδιες αξίες, βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο και από την πρώτη στιγμή νιώσαμε σαν να γνωριζόμαστε από καιρό» εξήγησε η Σίλβα και πρόσθεσε: «Και αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά, αν συμβεί ποτέ. Μας ένωσε το κάρμα των προηγούμενων ζωών μας».

Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε το 2018 σε ιδιωτική τελετή στην έπαυλη του Γκιρ στη Νέα Υόρκη έχει αποκτήσει δύο γιους, τον 5χρονο Αλεξάντερ και τον 4χρονο Τζέιμς. Τους τελευταίους μήνες ζει μια ήρεμη ζωή στη Μαδρίτη, σύμφωνα με την Daily Mail.

Η Σίλβα η οποία κατάγεται από τη Λα Κορούνια, αποκάλυψε ότι ο διάσημος ηθοποιός είναι «ένας εξαιρετικά αφοσιωμένος πατέρας».

«Του αρέσει να διαβάζει ιστορίες στα παιδιά. Φαίνεται σαν μια ειδυλλιακή εικόνα, αλλά είναι αλήθεια. Είναι σπουδαίος μπαμπάς. Δεν μαγειρεύει. Αλλά όταν εγώ μαγειρεύω εκείνος παίζει κιθάρα» ανέφερε η σύζυγος του θρυλικού ηθοποιού.

«Ένα από τα πράγματα που μας ενώνει περισσότερο και μας έκανε να ερωτευτούμε βαθιά ήταν οι ακτιβιστικές καρδιές μας» είπε.

Σε ένα άλλο σημείο της συνέντευξης ο Γκιρ αναφέρθηκε στη δύναμη των γυναικών.

«Ο νέος κόσμος θα φτιαχτεί με τη βοήθεια των γυναικών. Ο Δαλάι Λάμα μου είπε κάποτε ότι κληρονόμησε τη συμπόνια και την καλοσύνη όχι από τον πατέρα του, αλλά από τη μητέρα του. Μαζί είναι εξαιρετικά ισχυρές. Αν δώσεις χρήματα σε μια γυναίκα, εκείνη τα επενδύει και τα θέτει στην υπηρεσία της κοινότητας για να βελτιώσει ολόκληρο το χωριό» υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

