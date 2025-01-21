Η πρώτη ινδουίστρια Δεύτερη Κυρία των ΗΠΑ γράφει ιστορία με το στιλ της

Ο Τζέι Ντι Βανς ορκίστηκε αντιπρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα, έχοντας τη σύζυγό του Ούσα Τσιλουκούρι Βανς (Usha Chilukuri Vance) και τα τρία τους παιδιά στο πλευρό του.

Επιτυχημένη δικηγόρος με ειδίκευση σε αστικές διαφορές, απόφοιτος του Γέιλ, η Ούσα είναι η πρώτη ινδουίστρια γυναίκα που αναλαμβάνει τον ρόλο της «Δεύτερης Κυρίας» των ΗΠΑ.

Για την ορκωμοσία του συζύγου της επέλεξε να φορέσει ένα κασμιρένιο ροζ παλτό Oscar de la Renta με λεπτή ζώνη αποπνέοντας μια αύρα κομψότητας και θυμίζοντας εμβληματικά ρούχα της Όντρεϊ Χέπμπορν (Audrey Hepburn) και της Γκρέις Κέλι (Grace Kelly).

Συμπλήρωσε την εμφάνισή της με μεγάλα σκουλαρίκια σε σχήμα λουλουδιών διακοσμημένα με πέρλες, σουέτ, μπότες μέχρι το γόνατο Manolo Blahnik ενώ κρατούσε ένα μικρό clutch σε ουδέτερη απόχρωση.

Η επιλογή της εμφάνισης από την ίδια σύμφωνα με το HOLA! μπορεί να είναι και μια αναφορά στην πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά. Το ροζ, ένα χρώμα που συνδέεται στην Ινδία με τη χάρη και την ομορφιά, αντικατοπτρίζει τη χαρά και την ευτυχία αυτής της σημαντικής στιγμής.

Το ζευγάρι γνωρίστηκε κατά τα φοιτητικά τους χρόνια στη Νομική σχολή του Γέιλ. Μάλιστα, η ίδια είχε αποκαλύψει πως ένας κοινός τους καθηγητής ήταν αυτός που τους γνώρισε. Παντρεύτηκαν το 2014 στο Κεντάκι με καθολικό γάμο και ευλογήθηκαν από ινδουιστή ιερέα σε ξεχωριστή εκδήλωση, που διήρκησε συνολικά 3 ημέρες.

Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά, τον Ewan, τον Vivek και την Mirabel.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

