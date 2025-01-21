Ο Τζάστιν Μπίμπερ τίμησε με ανάρτησή του την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ

Ο Τζάστιν Μπίμπερ τίμησε την Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ με μια συγκλονιστική φράση του αείμνηστου ακτιβιστή για τα πολιτικά δικαιώματα.

Φέτος, η Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ συνέπεσε με τη δεύτερη ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου.

Ο σταρ της ποπ δημοσίευσε φωτογραφία του Κινγκ στο Instagram. «Το μίσος δεν μπορεί να διώξει το μίσος, μόνον η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό» έγραψε ο Τζάστιν Μπίμπερ στη λεζάντα. «Σας αγαπώ χαρούμενη Ημέρα Μάρτιν Λούθερ Κινγκ» συμπλήρωσε.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό θετικών σχολίων από θαυμαστές του Καναδού τραγουδιστή.

Με ένα άλλο διάσημο απόφθεγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, ο οποίος έδωσε αγώνα για τη φυλετική ισότητα και το τέλος του διαχωρισμού: «Η αδικία οπουδήποτε, είναι απειλή για τη δικαιοσύνη παντού» απάντησε θαυμάστρια του σταρ.

«Ο μοναδικός άνθρωπος που αξίζει να τιμάμε σήμερα» αναφέρεται σε άλλο σχόλιο.

«Γι’ αυτό σε αγαπάμε, Τζ, δεν ξεχνάς ποτέ να υπερασπίζεσαι αυτό που είναι σωστό», έγραψε θαυμάστρια.

Η πρώτη Ημέρα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ γιορτάστηκε το 1986, τρία χρόνια αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Ρόναλντ Ρίγκαν επικύρωσε νομοσχέδιο που καθιέρωσε τα γενέθλιά του ως ομοσπονδιακή αργία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.