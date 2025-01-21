Στο Μεξικό με μια φίλη της βρίσκεται για business and pleasure το διάσημο μοντέλο Έμιλι Ραταϊκόφσκι, φροντίζοντας να ανεβάσει στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες.

Η 33χρονη καλλονή δημοσίευσε τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου νέες φωτογραφίες «φωτιά στα κόκκινα»: σε μια ποζάρει με ένα κόκκινο φόρεμα, σε άλλες φοράει ένα μικροσκοπικό κόκκινο μπικίνι και σε μία άλλη εικόνα δείχνει το κόκκινο βερνίκι των ποδιών της μέσα σε ένα μπάνιο.

«Πολύ κόκκινο αυτό το Σαββατοκύριακο», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Παράλληλα, ανάρτησε και ένα βίντεο που χορεύει με το μπικίνι της, προκαλώντας «εγκεφαλικά» στους φανς της.

Πηγή: skai.gr

