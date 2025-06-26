Ρίτα Όρα: «Κατέρρευσε» όταν η μητέρα της διαγνώστηκε με καρκίνο - Υποφέρει από υποχονδρίαση

Η Ρίτα Όρα μίλησε ανοιχτά για τα «δύσκολα» χρόνια της εφηβείας της, όταν ο κόσμος της «γκρεμίστηκε» μετά τη διάγνωση της μητέρας της με καρκίνο του μαστού. Η 34χρονη Βρετανίδα τραγουδίστρια ήταν μόλις 13 ετών όταν η μητέρα της διαγνώστηκε το 2005, σε ηλικία 39 ετών, και υποβλήθηκε σε μερική μαστεκτομή, χημειοθεραπεία και ακτινοθεραπεία. Η Ρίτα, η οποία έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι έχει υποστεί PTSD (μετατραυματικό στρες) και κρίσεις πανικού μετά τη «μάχη» της μητέρας της με τον καρκίνο, αποκάλυψε ότι τώρα πάσχει από υποχονδρίαση και κάνει τακτικά check-up.

Το άγχος ασθενείας, γνωστό και ως υποχονδρίαση, είναι μια ψυχική κατάσταση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής πολλών ανθρώπων. Όσοι το βιώνουν ανησυχούν υπερβολικά για την υγεία τους και πιστεύουν ότι ίσως έχουν σοβαρές ιατρικές παθήσεις, παρά την έλλειψη αντικειμενικών ιατρικών ευρημάτων για αυτό. Οι πάσχοντες τείνουν να ερμηνεύουν ακόμη και φυσιολογικά σωματικά συμπτώματα ως ενδείξεις σοβαρών προβλημάτων υγείας. Αυτή η ερμηνεία οδηγεί σε συνεχείς επισκέψεις σε γιατρούς και σε ατελείωτες εξετάσεις, οι οποίες συνήθως δεν αποκαλύπτουν τίποτα ανησυχητικό.

Η Ρίτα Όρα με τη μητέρα της

Ανοίγοντας την καρδιά της στην Davina McCall, στο podcast της «Begin Again», η ποπ σταρ αναφέρθηκε στον αγώνα της μητέρας της με την υγεία της. «Ήταν δύσκολο να βλέπεις κάτι που πιστεύεις ότι ήταν πάντα και θα είναι πάντα εκεί, να καταρρέει μπροστά στα μάτια σου. Ακόμα και όταν είσαι παιδί, ήμουν μόλις 13 ετών, όλα μου φαινόντουσαν μπερδεμένα».



Σε άλλο σημείο η καλλιτέχνιδα σημείωσε: «Ήθελα να είμαι μαζί της όλη την ώρα, αλλά εκείνη ήθελε να πάω στο σχολείο. Ξέρεις, πήγαινα σε ένα πολύ καλό σχολείο που πλήρωναν εκείνοι, παράλληλα με όλες τις θεραπείες που έκανε και ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τους γονείς μου».

Η Ρίτα Όρα είπε ότι βλέποντας όλη τη διαδικασία της θεραπείας της μητέρας της, αυτό επηρέασε και τη δική της υγεία και άρχισε να πηγαίνει πάρα πολλές φορές στους γιατρούς. «Είναι τρελό το ποσοστό και τα στατιστικά στοιχεία για τον καρκίνο του μαστού και αυτό σίγουρα με ανησύχησε και με έκανε να κάνω εξετάσεις και να πηγαίνω για τακτικούς ελέγχους. Ήθελα σίγουρα να είμαι εκεί για εκείνη, οπότε δεν συνειδητοποίησα ότι αυτό ήταν πρόβλημα μέχρι που άρχισα τη θεραπεία. Σκεφτόμουν: ‘’Ίσως πηγαίνω στους γιατρούς πάρα πολλές φορές’’. Αλλά πιστεύω ότι αυτός είναι ο λόγος, γιατί είδα να συμβαίνει αυτό και όλη τη διαδικασία της θεραπείας της».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι και η μητέρα της έχει PTSD και «ατέλειωτο φόβο» κάθε φορά που πηγαίνει για τακτικές εξετάσεις, καθώς πάντα υπάρχει το σενάριο και ο φόβος «τι θα γινόταν αν». «Ο Θεός ξέρει πώς πρέπει να ένιωθε που το πέρασε αυτό, αλλά ναι, είναι ένας ατέλειωτος φόβος που θα συμβεί όταν έχεις αυτή την εμπειρία που αλλάζει τη ζωή σου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.