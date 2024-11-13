Η Rita Ora κάνει την έκπληξη… Μητέρα και κόρη ποζάρουν και είναι εντυπωσιακές. Η καλλιτέχνιδα φωτογραφήθηκε μαζί με τη μητέρα της, Vera, ψυχίατρο στο επάγγελμα, για τις ανάγκες της νέα της συλλογής.

Η 33χρονη τραγουδίστρια λάνσαρε την τελευταία της συλλογή, η οποία μοιάζει σαν ένα «party look» καθώς πλησιάζει η εορταστική περίοδος. Η Ρίτα επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της καθώς κάνει το μοντέλο, φορώντας, μεταξύ άλλων, ένα παιχνιδιάρικο μαύρο φόρεμα για πάρτι και ένα μίντι φόρεμα, το οποίο διαθέτει ένα τολμηρό σκίσιμο στο ύψος των μηρών.

Σχολιάζοντας τη συνεργασία τους, η Rita Ora δήλωσε: «Είμαι τόσο ενθουσιασμένη που λανσάρω τη νέα μου συλλογή. Έχει τόσες πολλές διαφορετικές ενέργειες, ειδικά τα βραδινά looks που σας καλύπτουν για όλες τις περιστάσεις όπως δείπνο, ποτό ή χορό! Είτε θέλετε να είστε πιο λαμπερή είτε πιο διακριτική, έχουμε πανωφόρια, έχουμε υφές, έχουμε όλες τις επιλογές!», πρόσθεσε η ίδια.

