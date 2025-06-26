Ο Ορλάντο Μπλουμ απόλαυσε μια φιλική συνάντηση με την Κιμ Καρντάσιαν, καθώς συναντήθηκαν στη Βενετία πριν από τον γάμο του Τζέφ Μπέζος και της Λόρεν Σάντσεζ. Ο ηθοποιός, όπως γράφουν τα διεθνή μέσα, έχει χωρίσει από την αρραβωνιαστικιά του Κέιτι Πέρι, και ετοιμάζεται να κάνει το ντεμπούτο του ως ελεύθερος άντρας στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 27 Ιουνίου 2025, στην οποία θα παρευρεθούν πολλές διασημότητες.

Ο 48χρονος Ορλάντο δεν έχασε χρόνο και ήταν ιδιαίτερα διαχυτικός με την Κιμ Καρντάσιαν, καθώς οι δύο τους συναντήθηκαν με την Κλόε Καρντάσιαν και τους φίλους τους για να τα πουν πριν από την τελετή.

Οι δυο τους φαίνεται να έχουν προϊστορία, με τον ηθοποιό να έχει «πιαστεί στα πράσα» να κοιτάζει τον διάσημο πισινό της Κιμ σε μια εκδήλωση με την πρώην αρραβωνιαστικιά του. Στο δείπνο «Caring for Women Dinner», του Ιδρύματος Kering τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο Ορλάντο χάζευε τα οπίσθια της τηλεπερσόνας, ενώ στεκόταν δίπλα στην Κέιτι Πέρι. Η φωτογραφία έγινε γρήγορα «viral», αλλά αυτό δεν επηρέασε τότε το ζευγάρι.

Το ζευγάρι χώρισε μετά από εβδομάδες κλιμακούμενης έντασης, έξι χρόνια αρραβώνα και έχοντας αποκτήσει ένα παιδί. Αυτό έρχεται λίγο μετά την αποστολή της 40χρονης ποπ σταρ στο διάστημα, προκαλώντας σημαντικές αντιδράσεις, εν μέσω «viral» βίντεο που «τρολάρουν» την παγκόσμια περιοδεία της και το άλμπουμ της που δεν τα πήγε και τόσο καλά.

