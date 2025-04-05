Ο διάσημος και αμφιλεγόμενος Βρετανός ηθοποιός και πρώην σύζυγος της Κέιτ Πέρι, Ράσελ Μπραντ, είναι (ξανά) αντιμέτωπος με κατηγορίες για βιασμό και σεξουαλικές επιθέσεις, αυτή τη φορά για γεγονότα που εκτυλίχθηκαν το διάστημα μεταξύ 1999 και 2005, εναντίον τεσσάρων γυναικών.

Χθες, η μητροπολιτική αστυνομία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι απήγγειλε στον 50χρονο σταρ κατηγορίες: μία βιασμό, μία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, μία για στοματικό βιασμό και δύο για σεξουαλική επίθεση.

Ο Μπραντ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Δικαστηρίου του Γουεστμίνστερ στο Λονδίνο στις αρχές του επόμενου μήνα αλλά χθες, λίγη ώρα μετά την είδηση, απάντησε μέσα από τα social media, δηλώνοντας αθώος.

Με βίντεο που δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Χ, ο ηθοποιός εμφανίζεται χαλαρός, με ένα ψάθινο καπέλο και φόντο μία παραλία.

Ευχαριστεί τον κόσμο για την υποστήριξή του, επιτίθεται στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ και κάνει λόγο για χρήση του νόμου «ως όπλο» για εκφοβισμό.

Παράλληλα, τονίζει ότι ποτέ δεν υπήρξε βιαστής και νιώθει ευγνώμων που θα μπορέσει να αποδείξει την αθωότητά του στο δικαστήριο.

«Είμαστε πολύ τυχεροί, υποθέτω, που αυτό συμβαίνει σε μια εποχή που ξέρουμε ότι ο νόμος έχει γίνει ένα είδος όπλου που χρησιμοποιείται εναντίον των ανθρώπων, οργανισμών ακόμα και κρατών», λέει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Συνεχίζει λέγοντας ότι πριν παντρευτεί και αποκτήσει οικογένεια ήταν ένας ανόητος αλλά ποτέ βιαστής.

«Ήμουν εθισμένος στα ναρκωτικά, ήμουν εθισμένος στα ναρκωτικά, ήμουν ανόητος, όμως ποτέ δεν υπήρξα βιαστής, ποτέ δεν συμμετείχα σε πράξη χωρίς συναίνεση. Προσεύχομαι να μπορείτε να το δείτε αυτό κοιτάζοντας στα μάτια μου».

«Τώρα θα έχω την ευκαιρία να αντικρούσω αυτές τις κατηγορίες στο δικαστήριο και είμαι απίστευτα ευγνώμων γι’ αυτό», καταλήγει ο Ράσελ Μπραντ.

Ο 50χρονος Βρετανός πρώην παρουσιαστής του ΒΒC και πλέον οπαδός του Τραμπ, βρέθηκε στο στόχαστρο αστυνομικής έρευνας μετά τις αποκαλύψεις του Sunday Times, των Times και του ντοκιμαντέρ της εκπομπής Dispatches του Channel 4 που προβλήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023.

Ο Μπραντ έχει διαγνωστεί με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερκινητικότητας (ADHD) και διπολική διαταραχή, ενώ ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι, εκτός από τα ναρκωτικά, ήταν εθισμένος και στην πορνογραφία.

Στα μέσα του 2009 γνωρίστηκε με την ποπ σταρ Kέιτι Πέρι και παντρεύτηκαν στην Ινδία στις 23 Οκτωβρίου 2010.

Το ζευγάρι χώρισε μετα΄από 14 μήνες - στις 30 Δεκεμβρίου 2011 - όταν ο Μπραντ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου, επικαλούμενος ασυμβίβαστες διαφορές.

Το διαζύγιο τους οριστικοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2012.

