Στο πλευρό του Οσκαρικού Έλληνα σκηνοθέτη Γιώργου Λάνθιμου τάσσεται η Καίτη Γαρμπή, μετά την απόφαση του ΚΑΣ να απαγορεύσει γυρίσματα για την νέα του ταινία "Bugonia" στην Ακρόπολη.

Η μία αιχμηρή ανάρτησή της στα social media, δημοφιλής τραγουδίστρια τονίζει ότι ο Γιώργος Λάνθιμος «δεν είναι τυχαίος» και ότι «προστατεύουμε το μνημείο από τα λάθος πράγματα».

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Ο Γιώργος Λάνθιμος δεν είναι τυχαίος! Είναι ένας σκηνοθέτης που έχει φέρει ξανά την Ελλάδα στο διεθνές κινηματογραφικό προσκήνιο, με στυλ που μπορεί να μην είναι εύκολο, αλλά είναι βαθιά καλλιτεχνικό. Η Ακρόπολη είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο και τι πιο δυνατό από το εμφανίζεται σε ένα φιλμ που θα δει όλος ο πλανήτης, μέσα από τα μάτια ενός Έλληνα δημιουργού που την τιμά με τον δικό του τρόπο;

Το επιχείρημα ότι οι σκηνές περιείχαν “πτώματα” και “καταστροφή” είναι υποκριτικό, ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι η ιστορία του ίδιου του χώρου είναι γεμάτη βία, αίμα, πολέμους και θυσίες. Το να λογοκρίνουμε το καλλιτεχνικό όραμα επειδή “δεν μας κάθεται καλά οπτικά”, φλερτάρει με την πολιτισμική μικροπρέπεια.

Από την άλλη, καταλαβαίνω την ανάγκη προστασίας και σεβασμού του μνημείου. Η δική μου η ταπεινή άποψη πάντως, είναι πως το προστατεύουμε από τα λάθος πράγματα.

Καίτη Γαρμπή».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.