Η Jennifer Aniston μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα γλυκό μήνυμα προς τον Pedro Pascal για τα 50α γενέθλιά του, αφού το ζευγάρι δείπνησε μαζί την περασμένη εβδομάδα.
Η 56χρονη Τζένιφερ δημοσίευσε ένα κόμικ από το New Yorker, στο οποίο απεικονίζεται ένας άνδρα στο γραφείο του θεραπευτή του.
Ο θεραπευτής φαίνεται να λέει στον ασθενή του: «Δεν είναι καθόλου περίεργο - τελευταία, πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι η πίστη τους στην ανθρωπότητα βασίζεται αποκλειστικά στο αν ο Pedro Pascal είναι ή όχι τόσο καλός όσο φαίνεται».
Η Jennifer Aniston έγραψε με αφορμή την εικόνα αυτή: «Το επιβεβαιώνω, είναι τόσο καλός όσο φαίνεται».
