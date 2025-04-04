Η Jennifer Aniston μοιράστηκε με τους ακολούθους της ένα γλυκό μήνυμα προς τον Pedro Pascal για τα 50α γενέθλιά του, αφού το ζευγάρι δείπνησε μαζί την περασμένη εβδομάδα.

Η 56χρονη Τζένιφερ δημοσίευσε ένα κόμικ από το New Yorker, στο οποίο απεικονίζεται ένας άνδρα στο γραφείο του θεραπευτή του.

Ο θεραπευτής φαίνεται να λέει στον ασθενή του: «Δεν είναι καθόλου περίεργο - τελευταία, πολλοί άνθρωποι αναφέρουν ότι η πίστη τους στην ανθρωπότητα βασίζεται αποκλειστικά στο αν ο Pedro Pascal είναι ή όχι τόσο καλός όσο φαίνεται».

Η Jennifer Aniston έγραψε με αφορμή την εικόνα αυτή: «Το επιβεβαιώνω, είναι τόσο καλός όσο φαίνεται».

Πηγή: skai.gr

