Σε ηλικία μόλις 20 ετών, η Sophie Rain κερδίζει ετησίως πάνω από 43 εκατ. δολάρια. Παρά το γεγονός ότι κάποιοι μπορεί να είναι επικριτικοί απέναντί της, η ίδια δεν ντρέπεται να πει ότι έχει αποκομίσει τεράστιο κέρδος δημοσιεύοντας αποκαλυπτικό περιεχόμενο στην πλατφόρμα OnlyFans.

Μάλιστα, το μοντέλο και influencer είχε γίνει και πρωτοσέλιδο σε διάφορα σκανδαλοθηρικά περιοδικά, αφού είχε αποκαλύψει το ετήσιο εισόδημά της στο X. «Μπορείτε να με αποκαλείτε όπως θέλετε», έγραψε ως απάντηση η ίδια σε μια ανάρτηση που συζητούσε για το αν ο κόσμος πρέπει να τη θεωρεί μοντέλο ή όχι. «Εγώ θα γελάω μέχρι την τράπεζα».

Η Sophie Rain είχε πει σε συνέντευξή της στο «People» ότι τα αρνητικά σχόλια δύσκολα την αποτρέπουν από το να δημοσιεύει πίσω από ένα paywall για τα εκατομμύρια των ακολούθων της. Αντιθέτως, την ενεργοποιούν για να συνεχίσει να φτιάχνει καλύτερο και πιο σέξι περιεχόμενο.

«Ειλικρινά, όλοι οι άνθρωποι στο διαδίκτυο που με μισούν - και δημοσιεύουν τα κακά σχόλια και τα πάντα - αυτό είναι που με παρακινεί να συνεχίσω να αναπτύσσομαι και να συνεχίζω να ανθίζω και να κάνω τα δικά μου πράγματα», εξηγεί. «Απλά τους κάνει να θυμώνουν χωρίς λόγο. Δεν με ξέρουν».

Ο «ευεργέτης» της, σύμφωνα με την ίδια, με την υψηλότερη αμοιβή είναι ένας άντρας που ονομάζεται Charles, λέει η influencer. Ο συγκεκριμένος άνδρας μέσα σε 1 χρόνο έστειλε στη Rain, σχεδόν, 5 εκατ. δολάρια.

Στην πραγματικότητα δεν γνωρίζει τον άνδρα προσωπικά, αλλά η Rain λέει ότι η σχέση τους δεν είναι τόσο παράξενη. «Μιλάμε πολύ, οπότε γνωρίζω πολλά που συμβαίνουν μαζί του, αλλά τον γνωρίζω από το OnlyFans», σημειώνει. Ένα πράγμα που δεν γνωρίζει; Η ακριβής ηλικία του Charles και προσπαθεί να μην μαντεύει.

«Προσπαθώ να μην ρωτάω μόνο για το δικό μου καλό. Ξέρω ότι είναι λίγο μεγαλύτερος», λέει η Rain. «Δεν θέλω να ξέρω την ηλικία των θαυμαστών μου. Είναι σαν να μιλάω με τον παππού μου μερικές φορές όταν μαθαίνω πόσο χρόνων είναι».

Η Rain λέει ότι έχει μια δυνατή ομάδα που την υποστηρίζει σε αυτή την προσπάθεια και τη βοηθά να ξεπεράσει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει από τότε που άρχισε να δημοσιεύει περιεχόμενο, τον Μάιο του 2023.

Μία, επίσης, από τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η Rain ήταν να πείσει την οικογένειά της για τη συμμετοχή της στην πλατφόρμα. Η ίδια παραδέχτηκε ότι τα όποια εμπόδια ξεπεράστηκαν όταν άρχισε να τους μιλάει πιο ειλικρινά γι’ αυτό το θέμα.

«Τους είπα ευθέως ότι δημοσίευα περιεχόμενο στο διαδίκτυο και αυτό είναι που κάνω. Ζήτησα την υποστήριξή τους, αλλά ανεξάρτητα από την κατάσταση, δεν τους ενδιέφερε. Είμαι το παιδί τους και με αγαπούν», πρόσθεσε.

Από πολλές απόψεις, ο σημερινός τρόπος ζωής της Rain δημιουργεί μια αξιοσημείωτη αντίθεση με το παρελθόν της. Η οικογένειά της πάλευε να τα βγάλει πέρα και συχνά το φαγητό που έφτανε στο τραπέζι τους ήταν από κουπόνια φαγητού. Οι γονείς της είναι επίσης αφοσιωμένοι χριστιανοί και η Rain πήγαινε μαζί τους στην εκκλησία κάθε Κυριακή.

Η influencer λέει ότι πιστεύει στον Θεό και ό,τι αυτό που κάνει δεν είναι αντίθετο με τις χριστιανικές αξίες. «Ο Κύριος είναι πολύ επιεικής και με έβαλε εδώ. Με έβαλε στη γη για κάποιο λόγο και απλά ζω κάθε μέρα», εξηγεί και προσθέτει: «Αν αυτό δεν προοριζόταν για μένα, δεν θα ήμουν εδώ τώρα».

Πηγή: skai.gr

