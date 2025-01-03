Δόθηκε στην δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ της ταινίας «Unstoppable», δίνοντας μια μικρή γεύση από τη συγκλονιστική ιστορία του Anthony Robles, του πρωταθλητή πάλης που κατάφερε να ξεπεράσει κάθε προσδοκία.

Ο Γουίλιαμ Γκόλντενμπεργκ κάνει ένα εντυπωσιακό σκηνοθετικό ντεμπούτο έχοντας στο πλευρό του ένα καστ αστέρων που περιλαμβάνει τους Τζαρέλ Τζερόμ, Τζένιφερ Λόπεζ, Μπόμπι Καναβάλε, Μάικλ Πένια και Ντον Τσιντλ, μεταξύ άλλων.

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία του Άντονι Ρόμπλες, ο οποίος γεννήθηκε με ένα πόδι, αλλά «το αδάμαστο πνεύμα και η ακλόνητη αποφασιστικότητά του τον ενδυνάμωσαν να αψηφήσει τις πιθανότητες και να κυνηγήσει τα όνειρά του».

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Ρόμπλες που κυκλοφόρησε το 2012 και το έγραψε μαζί με τον Όστιν Μέρφι, σε σενάριο των Eric Champnella, Alex Harris και John Hindman.

Στην παραγωγή, μεταξύ άλλων, βρίσκεται ο Ben Affleck, με τον εκτελεστικό παραγωγό Ματ Ντέιμον. Σύμφωνα με το People, το «Unstoppable» θα είναι διαθέσιμο στο Prime Video από τις 16 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

