Δόθηκε στην δημοσιότητα από τη Lionsgate, το επίσημο τρέιλερ του θρίλερ δράσης, «Flight Risk», σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ, Μελ Γκίμπσον. Πρωταγωνιστούν οι Μαρκ Γουόλμπεργκ, Μισέλ Ντόκερι και Τόφερ Γκρέις.

Σε σενάριο Τζάρεντ Ρόζενμπεργκ, το «Flight Risk», εκτυλίσσεται στα 30.000 πόδια και ακολουθεί έναν πιλότο που έχει αναλάβει να μεταφέρει μία ομοσπονδιακή πράκτορα και έναν κρατούμενο που οδηγείται σε δίκη.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, «καθώς πετούν πάνω από την άγρια φύση της Αλάσκας, οι εντάσεις ανεβαίνουν στα ύψη και η εμπιστοσύνη δοκιμάζεται, καθώς δεν είναι όλοι στο αεροσκάφος αυτοί που φαίνονται».

«Το κοινό, στην αρχή θα σκεφτεί: «Έρχεται ο Μαρκ για να σώσει την κατάσταση» αλλά όχι», ανέφερε σε δήλωσή του ο Γουόλμπεργκ. «Δεκαπέντε λεπτά μετά το ξεκίνημα της ταινίας, διαπιστώνεις ότι δεν είναι αυτό που νόμιζες».

Την παραγωγή υπογράφουν μαζί με τον Γκίμπσον, οι Μπρους Ντέιβι, Τζον Ντέιβις και Τζον Φοξ. Το φίλμ σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ο Γκίμπσον βρίσκεται πίσω από την κάμερα μετά το «Hacksaw Ridge» του 2016, που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ Καλύτερης Σκηνοθεσίας.

Αυτή τη στιγμή ετοιμάζει το «The Passion of the Christ: Resurrection», το πολυαναμενόμενο σε δύο μέρη σίκουελ του «The Passion of the Christ». Το σενάριο υπογράφει ο Ράνταλ Γουάλας, με τον Τζιμ Καβίζελ να επιστρέφει στον ρόλο του Ιησού. Η ταινία θα εστιάσει στις τρεις ημέρες που μεσολαβούν από τη σταύρωση μέχρι την ανάσταση και την κάθοδο του Ιησού στο βασίλειο των νεκρών. Τα γυρίσματα ξεκινούν αυτό τον μήνα στη Μάλτα.

