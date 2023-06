Πότε το περιστασιακό σεξ δεν είναι η καλύτερη επιλογή σας

Η έλλειψη δέσμευσης σίγουρα δεν είναι πρόβλημα. Η έλλειψη σεβασμού, όμως, είναι

Τον περασμένο Ιανουάριο, η Cindy, μια νεαρή κοπέλα από το Τέξας, άνοιξε, άθελά της, μια μεγάλη συζήτηση γύρω από το περιστασιακό σεξ.

Ένα tweet της, στο οποίο ανέφερε ότι «η κουλτούρα της σύνδεσης θα ήταν πολύ καλύτερη αν οι άντρες δεν ήταν τόσο απαθείς συναισθηματικά. Περισσότερες γυναίκες θα δέχονταν να κάνουν περιστασιακό σεξ, εάν τις αντιμετώπιζαν πιο ανθρώπινα», συγκέντρωσε μέσα σε λίγες ώρες 60.000 likes και σχεδόν 8.000 retweets, δίνοντας το έναυσμα μιας διαδικτυακής συζήτησης σχετικά με το πώς ορίζεται το καλό περιστασιακό σεξ.

Ορισμένοι υποστήριξαν ότι μια τέτοιου είδους σύνδεση θα πρέπει να είναι καθαρά σαρκική, ενώ άλλοι συμφώνησαν ότι ο «ελάχιστος σεβασμός» μεταξύ των συντρόφων θα έκανε την εμπειρία πιο ευχάριστη. «Είμαι υπέρ του να κάνεις ό,τι θέλεις με το σώμα σου, αλλά αισθάνομαι ότι το περιστασιακό σεξ έχει μια καθαρά εγωιστική διάσταση, ενώ θα έπρεπε να αποτελεί μια κοινή και αμοιβαία εμπειρία», δήλωσε η Cindy στο Elite Daily.

Ακόμη κι αν είσαι υπέρ του περιστασιακού σεξ, σίγουρα θα συμφωνήσεις ότι μερικές φορές είναι απλά κακό. Όχι με την ηθική έννοια, αλλά με την πρακτική. Σύμφωνα με τη Maria Yagoda, συγγραφέα του «Laid and Confused: Why We Tolerate Bad Sex and How to Stop», το κακό σεξ οφείλεται, σε μεγάλο βαθμό, στην αναποτελεσματική ή την παντελώς απούσα επικοινωνία. «Δεν επικοινωνείται καθόλου η κουλτούρα της οικειότητας κατά τη διάρκεια του σεξ, με αποτέλεσμα να μην μαθαίνουμε πώς είναι να συνδεόμαστε πραγματικά με τους άλλους σε αυτή την τόσο ιδιαίτερη στιγμή», αναφέρει στο Elite Daily.

Η ίδια υποστηρίζει ότι το σεξ με έναν σχεδόν άγνωστο, με τον οποίο δεν νιώθεις οικειότητα, είναι πολύ πιθανό να καταλήξει πολύ κακό και, παρ’ όλα αυτά, να το ανεχτείς, απλώς και μόνο επειδή δεν ξέρεις πώς να το εκφράσεις. Η Hayley, 27 ετών, από τη Νέα Υόρκη, είναι λάτρης του περιστασιακού σεξ και λέει ότι η ποικιλία συντρόφων της έχει προσφέρει προσωπική ενδυνάμωση. Τονίζει, ωστόσο, ότι σε κάθε περιστασιακή σχέση, δίνει προτεραιότητα στην ανθρώπινη διάσταση του άλλου και στην έκφραση των ορίων. «Η σύνδεση με κάθε άνθρωπο είναι διαφορετική, αλλά πάντα βασίζεται στον σεβασμό. Αν το χάσεις αυτό, είναι δύσκολο να το επανακτήσεις».

Για κάποιους, το να ζητάς αυτό που θέλεις στο σεξ είναι συνώνυμο του πώς θέλεις να σου συμπεριφέρονται

«Σίγουρα απαιτώ σεβασμό. Ξέρω ότι είναι εντάξει να ζητάω αυτό που θέλω και να εξηγώ πώς νιώθω. Και ανακάλυψα ότι η ικανότητά μου να λέω «Γεια, μην μου φερθείς άσχημα, αυτό περιμένω από σένα» με βοήθησε να έχω καλύτερες περιστασιακές σχέσεις», λέει η Erica, 29 ετών, προσθέτοντας ότι όταν δεν νιώθει τη φροντίδα ενός περιστασιακού συντρόφου, δεν φοβάται να φύγει.

Ίσως, τελικά, η πιο σημαντική συζήτηση για το περιστασιακό σεξ είναι αυτή που θα κάνεις με τον εαυτό σου

Αναρωτήσου: Είναι κάτι που πραγματικά θέλεις; Η Emily, 27 ετών από τη Νέα Υόρκη, συνειδητοποίησε ότι έκανε περιστασιακό σεξ για τους λάθος λόγους. «Το χρησιμοποιούσα ως ένα υποκατάστατο οικειότητας σε μια εποχή που δεν ένιωθα έτοιμη για μια ολοκληρωμένη σχέση. Έπρεπε να επικεντρωθώ στον εαυτό μου και, αντ’ αυτού, αναζητούσα επιβεβαίωση από άνδρες που πραγματικά δεν ήταν σημαντικοί». Όταν το συνειδητοποίησε, έκανε ένα βήμα πίσω και επικεντρώθηκε στον εαυτό της. Πλέον, αναζητά το σεξ πιο σκόπιμα. «Τώρα επιλέγω το περιστασιακό σεξ, όχι για να νιώσω καλύτερα με τον εαυτό μου, αλλά για να περάσω απλώς καλά», λέει.

Δεν υπάρχει συνταγή για την ιδανική σεξουαλική ζωή

Άλλωστε, κάθε άτομο έχει διαφορετικά όρια, επιθυμίες και ανάγκες. Σύμφωνα με την Yagoda, ωστόσο, οφείλουμε «να αναζητάμε σεξουαλικές εμπειρίες -περιστασιακές και μη- μέσα στις οποίες θα νιώθουμε άνετα να επικοινωνούμε». Κι αν, παρά τις προσπάθειες, αυτό δεν πετυχαίνει, τότε ίσως το περιστασιακό σεξ δεν λειτουργεί για σένα τη δεδομένη στιγμή.

Η Yagoda αφιερώνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο στο βιβλίο της υποστηρίζοντας ότι είναι προτιμότερο να κάνεις λιγότερο σεξ, όταν νιώθεις ότι χάνεις το χρόνο σου. «Δεν υπήρξε ποτέ καλύτερη στιγμή να αναθεωρήσουμε τη σεξουαλική μας ζωή και πιστεύω ότι ξεκινά με το να έχουμε λιγότερα, με το να αποκλείουμε κακές εμπειρίες και να γινόμαστε πιο επιλεκτικοί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

«Αν πρόκειται να συνδεθείς με κάποιον, είναι σημαντικό να υπάρχει αμοιβαία κατανόηση και αλληλοεκτίμηση, ακόμη κι αν αυτό που σας συνδέει δεν είναι σοβαρό ή αποκλειστικό», καταλήγει η Cindy.

