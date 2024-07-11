Λογαριασμός
«Πώς μπορώ να σου αντισταθώ»: Η Sydney Sweeney απολαμβάνει τα ελληνικά νησιά - Δείτε φωτογραφίες

Η 26χρονη ηθοποιός ανήρτησε πολλές φωτογραφίες και εντυπωσιακά βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram

Το ελληνικό καλοκαίρι απολαμβάνει στα νησιά μας η δημοφιλής ηθοποιός Sydney Sweeney. «Πώς μπορώ να σου αντισταθώ» αναφέρει χαρακτηριστικά στη λεζάντα, και όλοι αναρωτιούνται αν αναφέρεται στον φίλο της, ή στα ελληνικά νησιά (στα αγγλικά δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ενικού και πληθυντικού). Η 26χρονη ηθοποιός ανήρτησε πολλές φωτογραφίες και εντυπωσιακά βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram. 

