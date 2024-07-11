Στην Εύβοια η βασίλισσα της Ιορδανίας

Το νησί της Εύβοιας επέλεξε για να κάνει της διακοπές της η Βασίλισσα Νουρ της Ιορδανίας.

Λίγο μετά της 15.00 το μεσημέρι της Πέμπτης 11 Ιουλίου έφτασε στο νησί με ένα υπερπολυτελές σκάφος.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του evima.gr, η βασίλισσα της Ιορδανίας, έφτασε στο ξενοδοχείο Club Med στη Βόρεια Εύβοια και αυτή την ώρα κατευθύνεται προς τον Άγιο Γιώργιο Λιχάδας.

Στο νησί έφτασαν με ιδιωτικό jet και τους περίμενε ένα 62 μέτρων καταμαράν ονόματι «Phantom», το οποίο, έχει τιμή ενοικίασης τις 28.100 ευρώ την εβδομάδα και φιλοξενεί 8 άτομα.

Στο κατάστρωμα εθεάθη η βασίλισσα της Ιορδανίας Νουρ με την παρέα της.

Στα μέσα της δεκαετίας του 1970 η βασίλισσα Νουρ γνώρισε τον τότε βασιλιά της Ιορδανίας Χουσεΐν, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1978 και απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Είναι το μακροβιότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Επιτρόπων της Διεθνούς Επιτροπής για τους Αγνοούμενους, ενώ από το 2011 είναι πρόεδρος του κινήματος United World Colleges και υποστηρίζει την εκστρατεία διάδοσης των πυρηνικών όπλων Global Zero. Το 2015 η βασίλισσα Νουρ έλαβε το βραβείο Woodrow Wilson του Πανεπιστημίου Πρίνστον για τη δημόσια υπηρεσία της.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.