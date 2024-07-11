Η Alessandra Ambrosio επιδεικνύει την καλλίγραμμη σιλουέτα της ως supermodel, ενώ απολαμβάνει τον ήλιο κατά τη διάρκεια της τελευταίας της επίσκεψης στην Ίμπιζα.

Το πρώην «αγγελάκι» της Victoria's Secret αποκάλεσε το νησί ως το «ευτυχισμένο της μέρος», καθώς «ανέβασε» φωτογραφίες από το ειδυλλιακό της ταξίδι στο Instagram. Το διάσημο μοντέλο, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, επέλεξε να φορέσει ένα σέξι μπικίνι και να ποζάρει σε μια αποβάθρα, δίπλα στο νερό.

Με φόντο τα υπέροχα καταγάλανα νερά, το μοντέλο πόζαρε, επίσης, δίπλα στον φίλο της, τον κομμωτή Dominick Pucciarello, ενώ έπαιζαν στην παραλία.

Πηγή: skai.gr

