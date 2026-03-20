Ποιος ήταν ο εμβληματικός Τσακ Νόρις

Ο Τσακ Νόρις, ο εμβληματικός ηθοποιός ταινιών δράσης που ταύτισε το όνομά του με την «υπερδύναμη» και την ανίκητη εικόνα του «σκληρού», πέθανε σε ηλικία 86 ετών, χθες το πρωί, έπειτα από νοσηλεία σε νοσοκομείο της Χαβάης.

Δεν υπήρξε μόνο αστέρας του κινηματογράφου αλλά και ένα από τα πρώτα αυθεντικά viral φαινόμενα του διαδικτύου.

Πολύ πριν την κυριαρχία των social media, το όνομά του έγινε ουσιαστικά ένα από τα πρώτα meme μέσα από χιουμοριστικές ατάκες και ιστορίες που τον παρουσίαζαν ως υπεράνθρωπο, δημιουργώντας μια παγκόσμια ψηφιακή μυθολογία γύρω από την προσωπικότητά του.

O Κάρλος Ρέι Νόρις, όπως και ήταν το πλήρες ονομά του, γεννήθηκε στις 10 Μαρτίου 1940 στην πόλη Ράιν της Οκλαχόμα, περάν από ηθοποιός υπήρξε πρώτα απ' όλα μάστερ πολεμικών τεχνών.

Μετά την υπηρεσία του στην Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου απέκτησε και το παρατσούκλι Τσακ, άρχισε να ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες ως ερασιτέχνης, και έφτασε να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής καράτε μεσαίων βαρών, επί έξι συνεχόμενα έτη, από το 1968 έως το 1974.

Έχει ιδρύσει και δική του σχολή πολεμικών τεχνών, την Chun Kuk Do.

Ακριβώς αυτή η εντυπωσιακή του διαδρομή, είχε ως αποτέλεσμα το 2005 να ξεκινήσει ένα διαδικτυακό φαινόμενο γνωστό ως «Chuck Norris facts», αποδίδοντας του, χάριν αστεϊσμού, διάφορα αβάσιμα ή ακόμα και αδύνατα κατορθώματα.

Ως ηθοποιός έχει εμφανιστεί σε αρκετές ταινίες δράσης, όπως το Way of the Dragon, το 1972 στην οποία πρωταγωνίστησε μαζί με τον Μπρους Λη. Επιπλέον είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην τηλεοπτική σειρά Walker, Texas Rangers, μεταξύ του 1993 και 2001.

Υπήρξε αφοσιωμένος χριστιανός και είχε συντηρητικές πολιτικές πεποιθήσεις.

Αξίζει να σημειωθεί πως έχει γράψει πολλά βιβλία για τον Χριστιανισμό τα οποία μάλιστα και δώρισε σε Ρεπουμπλικανούς υποψηφίους. Το 2007 και το 2008, έκανε εκστρατεία για τον πρώην κυβερνήτη του Αρκάνσας Μάικ Χάκαμπι, ο οποίος ήταν στην κούρσα για το χρίσμα των Ρεπουμπλικάνων για την προεδρία των ΗΠΑ το 2008. Επίσης έχει δική του στήλη στη συντηρητική ιστοσελίδα WorldNetDaily.

Ο Αμερικανός ηθοποιός, νοσηλευόταν από το πρωί της Πέμπτης σε νοσοκομείο στη Χαβάη.

Όπως ανέφεραν σε σχετική ανάρτηση, στο instagram οι συγγενείς του, ο διάσημος ηθοποιός και θρύλος των πολεμικών τεχνών «έφυγε γαλήνια, περιτριγυρισμένος από τους δικούς του ανθρώπους», ενώ η οικογένεια ζήτησε να διατηρηθούν ιδιωτικές οι λεπτομέρειες των συνθηκών του θανάτου του.

Η οικογένεια τον περιέγραψε ως έναν άνθρωπο με βαθιά πίστη, αφοσίωση και αγάπη για τους οικείους του, τονίζοντας πως, πέρα από τη δημόσια εικόνα του ως σύμβολο δύναμης, για εκείνους ήταν «η καρδιά της οικογένειας».

Πηγή: skai.gr

