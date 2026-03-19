Ο Τσακ Νόρις εισήχθη σε νοσοκομείο

Ο Αμερικανός ηθοποιός Τσακ Νόρις εισήχθη σε νοσοκομείο της Χαβάης, σύμφωνα με τον ιστότοπο ΤΜΖ. Το δημοσίευμα δεν διευκρινίζει τις συνθήκες υπό τις οποίες κρίθηκε σκόπιμη η εισαγωγή του σε νοσοκομείο, αναφέροντας ότι το περιστατικό συνέβη το προηγούμενο 24ωρο στο νησί Καουάι. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΤΜΖ, ο δημοφιλής ηθοποιός Τσακ Νόρις παραμένει ευδιάθετος.
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο σταρ των πολεμικών τεχνών που άφησε το στίγμα του στο Χόλιγουντ, πρωταγωνιστώντας σε ταινίες δράσης, γιόρτασε τα 86α γενέθλιά του.
«Δεν γερνάω, ανεβαίνω επίπεδο», ανέφερε σε ανάρτησή του στο Instagram, η οποία συνοδευόταν από βίντεο που τον έδειχνε να προπονείται στις πολεμικές τέχνες. «Τίποτα δεν συγκρίνεται με λίγη δράση σε μια ηλιόλουστη μέρα για να νιώσεις νέος», έγραψε ο Τσακ Νόρις, ευχαριστώντας τους απανταχού θαυμαστές του για την υποστήριξή τους στην πάροδο των ετών.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.