Η Ούμα Θέρμαν αποκαλύπτει: «Δεν μου αρέσει η βία», παρά τις ταινίες «Kill Bill»

Η Ούμα Θέρμαν επανεξετάζει με ειλικρίνεια τη σχέση της με τη βία στην οθόνη. Παρά τη στενή της σύνδεση με τη βία των ταινιών «Kill Bill», η ίδια ξεκαθαρίζει πως οι προσωπικές της απόψεις διαφέρουν από το συγκεκριμένο κινηματογραφικό είδος.

«Στην πραγματικότητα δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η βία. Σε κάποιους αρέσει πολύ, αλλά εμένα όχι», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της στο «InStyle», προσθέτοντας: «Όταν όμως βλέπω καλλιτεχνική κίνηση, μπορώ να απολαύσω τη βία και τη δράση, γιατί με εντυπωσιάζει όπως θα με εντυπωσίαζε μια εξαιρετική χορευτική παράσταση».

Αυτή η οπτική επηρέασε και τις επαγγελματικές της επιλογές, καθώς για σχεδόν δύο δεκαετίες απέφευγε ρόλους δράσης. Όπως εξήγησε, είχε θέσει ένα προσωπικό «φίλτρο» για να αξιολογεί τέτοιου είδους προτάσεις, εξετάζοντας αν η βία είναι «αιτιολογημένη», «όμορφη» και «αυθεντικά εκτελεσμένη». Μόνο όταν ένα σενάριο πληρούσε αυτά τα κριτήρια, ένιωθε την ανάγκη να επιστρέψει στο είδος.

Ένα από αυτά τα πρότζεκτ είναι το «Pretty Lethal», ένα θρίλερ που συνδυάζει μπαλέτο και τρόμο. Η ίδια περιέγραψε την ταινία ως κάτι εντελώς διαφορετικό: «Δεν είναι μια συνηθισμένη ταινία για streaming. Είναι θηλυκή και ταυτόχρονα άγρια. Είναι σκληρή, αστεία και δυνατή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστροφή της στη δράση δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την ταινία. Το 2025 εμφανίστηκε και στο «The Old Guard 2» δίπλα στη Σαρλίζ Θερόν, σηματοδοτώντας την πρώτη της μεγάλη επιστροφή στο είδος μετά το «Kill Bill».

Πηγή: skai.gr

