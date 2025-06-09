Πένθος για τον Μάξιμο Μουμούρη, έχασε τον αγαπημένο του πατέρα - Η ανάρτηση της Νάντιας Γιαννακοπούλου

Βαρύ πένθος έχει η οικογένεια του ηθοποιού Μάξιμου Μουμούρη καθώς σύμφωνα με την ανάρτηση της συζύγου του, Νάντιας Γιαννακοπούλου, έχασε τον πολυαγαπημένο του πατέρα, Τζιοβάνι.

Η βουλευτής έκανε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στα social βάζοντας και φωτογραφίες του πεθερού της και κάνοντας αναφορά στην Ιταλίδα πεθερά της που «έφυγε» νωρίς γράφοντας:

«Αντίο αγαπημένε μας Giovanni

Πάλεψες ένα χρόνο με την αρρώστια αλλά τελικά δεν τα κατάφερες…

Έφυγες ήρεμος, γαλήνιος και κυρίως γεμάτος αγάπη από τα παιδιά σου, τον Μάξιμο και τον Σάντρο, τη Συλβάνα, τα εγγόνια σου

Από όλους εμάς που σε αγαπούσαμε τόσο

Πήγες τώρα δίπλα στην μεγάλη σου αγάπη, την γυναίκα σου την Γκρατσιέλλα που έφυγε τόσο νωρίς, τόσο άδικα.

Θέλω να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ.

Γιατί αν και έχασες τη γυναίκα σου νέος, μεγάλωσες μόνος σου με τον πιο υποδειγματικό τρόπο τα δυο σου παιδιά, δύο υπέροχους ανθρώπους.

Και είμαι τυχερή που ο Μάξιμος έγινε ο άντρας της ζωής μου

Μας έδωσες τόση αγάπη

Γενναιόδωρα

Με χαμόγελο

Με αισιοδοξία

Ήσουν η χαρά της ζωής

Θα σε θυμόμαστε πάντα με αγάπη

Αναπαύσου εν ειρήνη αγαπημένε μας».

