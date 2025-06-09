Η συνέντευξη της Σίσσυς Χρηστίδου στις Μαμά-δες συζητήθηκε στο Breakfast @Star και ειδικά όσα είπε η παρουσιάστρια για το θέμα ενός νέου συντρόφου.

Χαρακτηριστικά απέκλεισε το ενδεχόμενο ένας νέος σύντροφος να μπει στη ζωή των παιδιών της και να ζήσουν όλοι μαζί.

«Σε έναν νέο σύντροφο, αν είναι πατέρας, θα κοιτάξω τι πατέρας είναι, για μένα είναι πολύ καθοριστικό πια. Παρότι δεν είναι στη σκέψη μου και στο πλάνο μου να μπει νέος άντρας στη ζωή των παιδιών μου. Στο δικό μου μυαλό η οικογένειά μου είναι αυτή. Δεν υπάρχει στο πλάνο μου να μεγαλώσει η οικο΄γενειά μου ή να ενταχθεί ένα νέο μέλος. Δηλαδή δεν μπορώ να φανταστώ ότι στο σπίτι που ζω με τα παιδιά μου θα ρθει να ζήσει ένας άλλος άντρας μαζί μας. Επειδή δεν περίμενα στη ζωή μου να χωρίσω, μόνο αν ήταν ακραία συνθήκη» είπε.

Πηγή: skai.gr

