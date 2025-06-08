Αυτά είναι τα 3 ζώδια που θα βλέπουν τα stories σου στο Instagram για χρόνια μετά τον χωρισμό

Mπορεί να είναι ωραίο να κάνεις έναν ειρηνικό χωρισμό, αλλά για κάποιους πρώην, αυτό δεν σημαίνει ότι θα εξαφανιστούν εντελώς από τη ζωή σου. Θα είναι εκεί, όχι στο τηλέφωνο ή στο inbox σου, αλλά στις προβολές των Stories σου. Μπορεί να βλέπουν κάθε σου ανάρτηση με το που ανεβαίνει ή να εμφανίζονται περιστασιακά, πάντα όμως απροειδοποίητα. Και κάθε φορά που βλέπεις το όνομά τους, παίρνεις μια μικρή... κρυάδα.

Το να παραμένεις φίλος με έναν πρώην στα social δεν είναι κάτι σπάνιο, αλλά τις περισσότερες φορές απλώς ξεχνάς ότι είναι ακόμα στο follow list σου, μέχρι να εμφανιστούν ξανά στα views. Μπορεί να νιώσεις περίεργα, γοητευμένος ή απλώς να αναρωτηθείς: «Μα γιατί το κάνει αυτό;».

Αν ρίξουμε μια ματιά στην αστρολογία, υπάρχουν κάποια ζώδια που φημίζονται για τη συνήθειά τους να παρακολουθούν τους πρώην τους στα social. Και το κάθε ένα έχει τους δικούς του λόγους. Κάποια νοσταλγούν το παρελθόν, άλλα απλώς πεθαίνουν από περιέργεια. Δες ποια τρία ζώδια είναι οι πιο πιθανοί «θεατές φαντάσματα» των stories σου, για χρόνια μετά τον χωρισμό.

Καρκίνος

Αν δεις πρώην να εμφανίζεται συνεχώς στα views σου, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να έχει Καρκίνο στο χάρτη του. Ο Καρκίνος είναι συναισθηματικό ζώδιο, όταν αγαπά, αγαπά βαθιά. Και δεν ξεχνά εύκολα. Η νοσταλγία είναι το αδύναμό του σημείο και πολλές φορές αυτή τον οδηγεί στο να βλέπει τις ιστορίες σου, ακόμα κι αν έχει περάσει καιρός.

Ίσως θέλει απλώς να δει πώς είσαι, ίσως σε σκέφτεται, ίσως ακόμα ελπίζει. Επηρεαζόμενος από τη Σελήνη, ο Καρκίνος παρασύρεται από τα συναισθήματά του, και ακόμα κι αν προσπαθήσει να αντισταθεί, θα πατήσει τελικά πάνω στην ιστορία σου. Μπορεί να το κάνει τόσο γρήγορα, που θα αναρωτηθείς αν έχει ακόμα συναισθήματα για εσένα.

Παρθένος

Ο Παρθένος μπορεί να σκεφτεί, έστω και για λίγο, να σε μπλοκάρει. Αλλά εκείνη η εσωτερική φωνούλα που αγαπά την τάξη και την παρατήρηση, θα του πει να μην το κάνει. Είναι πρακτικό ζώδιο, αλλά κυβερνάται από τον Ερμή, πράγμα που σημαίνει ότι αναλύει τα πάντα.

Θα δει τα stories σου για να βγάλει συμπεράσματα. Προχώρησες; Δείχνεις ευτυχισμένος; Φαίνεσαι διαφορετικός; Η περιέργειά του δεν τον αφήνει ήσυχο. Δεν θα βλέπει κάθε σου ανάρτηση, αλλά θα κάνει τις «εμφανίσεις» του σε γιορτές, γενέθλια ή διακοπές. Είναι σαν μικρό φαντασματάκι που παραμονεύει στο background. Δεν θα σου κάνει like, δεν θα στείλει μήνυμα, αλλά θα είναι εκεί.

Ζυγός

Οι Ζυγοί είναι κοινωνικά ζώα που συλλέγουν φίλους και πρώην σαν Pokémon. Ακόμα κι αν τελειώσει μια σχέση, δεν σημαίνει πως θα σε διαγράψουν από τη ζωή τους. Έχουν την ικανότητα να διαχειρίζονται το συναισθηματικό «κλείσιμο» και να συνεχίζουν φιλικά, τουλάχιστον επιφανειακά.

Καθώς ανήκουν στα ζώδια του αέρα, ζουν στα social media. Scrollάρουν, πατάνε likes, σχολιάζουν, και συχνά βλέπουν όλα σου τα stories απλώς γιατί έτσι κάνουν με όλους. Δεν σημαίνει απαραίτητα κάτι βαθύτερο, μπορεί απλώς να είναι μέρος της καθημερινής τους ρουτίνας.

Αν όμως αρχίσουν να βλέπουν μόνο τις φωτογραφίες με το σκυλάκι σου ή να αντιδρούν σε συγκεκριμένα posts, ίσως προσπαθούν να αφήσουν μια χαραμάδα ανοιχτή. Έτσι, για το ενδεχόμενο… να επανασυνδεθείτε.

Όλοι έχουμε πρώην που μας «στοιχειώνουν» στα social χωρίς να στέλνουν ποτέ μήνυμα. Κι αν ανήκουν σε Καρκίνο, Παρθένο ή Ζυγό, μην απορείς. Μπορεί να είναι από συνήθεια, από συναίσθημα ή απλή περιέργεια. Το σίγουρο είναι πως το view τους εκεί θα είναι. Το τι θα κάνεις μ’ αυτό, δική σου υπόθεση!

