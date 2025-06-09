Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο Γιώργος Πατούλης με την απόκτηση του γιου του πριν 4 μήνες και δεν το κρύβει.
Την Κυριακή ο πρώην περιφερειάρχης Αττικής πήγε στη θάλασσα μαζί με τον γιο του για να κάνει το πρώτο του μπάνιο ο μικρός.
Ο ίδιος μοιράστηκε τη στιγμή με ανάρτησή του στο instagram συνοδεύοντας τη φωτογραφία με την εξής λεζάντα:
«Καλή Κυριακή σε όλους! Το πρώτο μας μπάνιο. Καλό Καλοκαίρι να έχουμε!»
Πηγή: skai.gr
