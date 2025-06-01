O Βρετανός ροκ σταρ Σαμ Φέντερ (Sam Fender) έχει έναν φανατικό θαυμαστή, πρόθυμο ακόμα και να τρέξει χιλιόμετρα, στην κυριολεξία για να βρεθεί σε μια συναυλία του.

Ο 34χρονος Άντι Χόμπσον ξεκίνησε να τρέχει από την πατρίδα του, το Λιντς, για να πάει στη συναυλία του Σαμ Φέντερ στο Λονδίνο την επόμενη Παρασκευή, διασχίζοντας 407 χιλιόμετρα!

Το ταξίδι του ξεκίννησε από το Brudenell Social Club το Σάββατο και θα ολοκληρωθεί στις 6 Ιουνίου στο Ολυμπιακό Πάρκο στο ανατολικό Λονδίνο, όπου θα εμφανιστεί ο Φέντερ.

Τρέχει για καλό σκοπό

Ο... μαραθώνιος του 34χρονου θα είναι για την υποστήριξη του Music Venue Trust, μίας ΜΚΟ που υλοποιεί δράσεις για την προστασία μουσικών χώρων σε τοπικό επίπεδο στο Ηνωμένο Βασίλειο, και στην οποία ο Άντι Χόμπσον πιστεύει ότι «οφείλει τη ζωή του» κατά τη διάρκεια των προβλημάτων που αντιμετώπιζε με την ψυχική του υγεία, σύμφωνα με το BBC.

«Μου άρεσε να πηγαίνω σε μουσικούς χώρους, ειδικά σε μικρούς ανεξάρτητους, όταν αντιμετώπιζα προβλήματα ψυχικής υγείας» είπε. Ήξερα ότι θα πήγαινα σε αυτά τα μέρη και θα ένιωθα ότι ανήκω σε μία κοινότητα, γι' αυτό ήθελα να διοργανώσω μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να βοηθήσω αυτόν τον τομέα, συμπλήρωσε.

«Αγόρασα το εισιτήριο και αμέσως άρχισα να αναρωτιέμαι αν μπορώ να τρέξω από το Λιντς στο Λονδίνο» εξήγησε.

Ο Άγγλος τραγουδιστής-τραγουδοποιός Σαμ Φέντερ θα δωρίσει 1 λίρα από κάθε εισιτήριο που πωλείται στις συναυλίες του στο Ηνωμένο Βασίλειο στο Music Venue Trust, κίνηση που «ενίσχυσε» την απόφαση του Άντι Χόμπσον.

Ο Άντι χρησιμοποιεί την πρόκληση για να συγκεντρώσει χρήματα για μουσικούς χώρους σε πόλεις της Αγγλίας που φιλοξενούν καλλιτέχνες και αποτελούν χώρους ψυχαγωγίας των κατοίκων.

Πηγή: skai.gr

