Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όλος ο πλανήτης παραμιλούσε με μία έφηβη καλλονή που είχε μαγέψει τον κόσμο του θεάματος. Η Μπρουκ Σιλντς (Brooke Shields) ήταν μόλις 12 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην «Κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης» (1978), στην οποία ενσάρκωσε ένα κορίτσι που εργαζόταν ως πόρνη στην Νέα Ορλεάνη στις αρχές του 20ου αιώνα και σχεδόν 15 όταν έπαιξε στην κλασσική πλέον ταινία «Η γαλάζια λίμνη» (1980).

Όμως, αν προσθέσουμε ακόμη δυο τρεις ταινίες στο ενεργητικό της, που δεν πέρασαν εντελώς αδιάφορες, εκεί εξαντλείται και η κινηματογραφική της καριέρα, πέρα από κάποιες εμφανίσεις της στην τηλεόραση.

Η Σιλντς υπήρξε μεν το πρώτο κορίτσι σεξ σύμβολο, αλλά στη συνέχεια δεν κατάφερε να αξιοποιήσει τη φήμη της και να περιοριστεί σε ένα δεύτερο ρόλο στο θέαμα.Η κάμερα την αγαπούσε όσο ήταν ανήλικη, εν αντιθέσει με τη ενηλικίωσή της, καθώς η Σιλντς δεν επέλεξε τη συνταγή της επιτυχίας, δηλαδή των σέξι αποκαλυπτικών εμφανίσεων και μπήκε σε άλλους κινηματογραφικούς δρόμους, όπου δεν είχε καμία τύχη.

Το Χόλιγουντ και τα μέσα ενημέρωσης που την αποθέωσαν στο ξεκίνημά της, ήταν αυτά τα ίδια που την διαπόμπευσαν αδυσώπητα στη συνέχεια. Η ηθοποιός κυρίως θα απασχολήσει τη δημοσιότητα με τη ζωή της, τα βιβλία της, τις ιστορίες βιασμού της, τις ερωτικές περιπέτειές της με γνωστούς σταρ, το λάιφ στάιλ και την ανάμνηση του κοριτσιού στη «Γαλάζια Λίμνη».

Τελικά, συμπληρώνοντας τα 60 της χρόνια (31 Μαΐου 1965), η Σιλντς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ενός χολιγουντιανού προϊόντος με ημερομηνία λήξης, που κατάφερε να επιβιώσει, παρά τις τρομαχτικές εμπειρίες της και σήμερα να ζει μια ευτυχισμένη ζωή με τον άντρα της και τις δυο κόρες της..

Η μητέρα μάνατζερ

Η Μπρουκ ήταν παιδί χωρισμένων γονιών. Ηταν τόσο όμορφο μωρό που η μητέρα της αποφάσισε από τότε ότι θα πρέπει να ασχοληθεί με τον χώρο του θεάματος. Κάτι που έγινε άμεσα, καθώς πριν γίνει ενός έτους θα είναι το μοντέλο σε διαφήμιση. Μεγαλώνοντας θα πάρει μαθήματα πιάνου, μπαλέτου και ιππασίας, ενώ θα φοιτήσει στο New Lincoln School.

Η μητέρα της, που είχε και πρόβλημα αλκοολισμού, ανέλαβε τον ρόλο της μάνατζερ της κόρης της, δίνοντας με ευκολία τη συγκατάθεσή της για τη σεξουαλικοποίηση της Μπρουκ πριν ενηλικιωθεί, καθώς ήταν αμέτρητα τα τολμηρά εξώφυλλα που έκανε τη δεκαετία του '80.

Η Σιλντς θα ενηλικιωθεί βίαια πριν ακόμη την εφηβεία της.

Παιδική πορνογραφία και βιασμός

Στα δώδεκα χρόνια της, θα βρεθεί υπό τις οδηγίες του Λουί Μαλ στο προκλητικό δράμα «Η Κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης» ως κόρη της Σούζαν Σάραντον, μίας ιερόδουλης σε ένα πορνείο της Νέας Ορλεάνης του 1917, που θα βγάλει την παρθενιά της σε δημοπρασία, πριν βρεθεί στην αγκαλιά ενός τριαντάρη, του Κιθ Καραντάιν.

Η ταινία δεν ήταν τίποτα το ιδιαίτερο, αλλά η φήμη της Σιλντς θα εκτοξευθεί στα κυκλώματα του Χόλιγουντ. Μια ταινία που η Σιλντς απαγορεύει να δουν οι κόρες της καθώς τη θεωρεί «παιδική πορνογραφία». Μία τραυματική εμπειρία, που έρχεται ως συνέχεια των γυμνών φωτογραφήσεων που είχε κάνει, με τη σύμφωνη γνώμη της μητέρας της.

Το αποκαλυπτικό ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, «Μπρουκ Σιλντς: Η Κουκλίτσα της Νέας Ορλεάνης» θα καταδείξει με ανατριχιαστικό τρόπο ορισμένες φορές τη μετατροπή ενός παιδιού σε σκληρά εργαζόμενη γυναίκα, στη βιομηχανία του ερωτικού θεάματος, που συχνά κακοποιούνταν εν αγνοία της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η περίφημη διαφήμιση του τζιν Calvin Klein, όταν η 16χρονη Σιλντς, θα ποζάρει προκλητικά ακόμη και για μια γυναίκα.

Οι τολμηρές φωτογραφήσεις συνεχίστηκαν, ενώ στα νιάτα της έπεσε θύμα βιασμού, από έναν παραγωγό που θα της πρόσφερε έναν ρόλο, αλλά τελικά της έδωσε μία από τις χειρότερες εμπειρίες της, βιάζοντάς την σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου!

Ο ερωτευμένος Τζεφιρέλι

Το 1980 θα ακολουθούσε η γνωστή ταινία «Γαλάζια Λίμνη», που θα την κάνει παγκοσμίως γνωστή, ενώ ένα χρόνο αργότερα ο Φράνκο Τζεφιρέλι θα τη σκηνοθετούσε στη νεανική ερωτική ταινία «Ατέλειωτη Αγάπη». Μάλιστα, όπως θα γίνει γνωστό, ο Ιταλός σκηνοθέτης προκειμένου να πετύχει στο πρόσωπό μιας παρθένας - και στη ζωή - τον οργασμό, θα της γυρνούσε το δάχτυλο του ποδιού, προκειμένου να πονέσει και να πιάσει η κάμερα τον κατάλληλο μορφασμό. Στα αξιοσημείωτα, η απάντηση του Τζεφιρέλι στο ερώτημα γιατί διάλεξε μία 15χρονη για τον ρόλο: «Γιατί είμαι ερωτευμένος μαζί της».

Τέλος καριέρας

Είναι τρομερό, αλλά κάπου εκεί τελειώνει ουσιαστικά και η κινηματογραφική της καριέρα, καθώς οι επόμενες ταινίες της θα είναι εντελώς αποτυχημένες ενώ για το φιλμ του 1983 «Σαχάρα», θα κερδίσει και το βραβείο χειρότερης ηθοποιού της χρονιάς.

Αρκετά αργότερα, θα κάνει κάποιες εμφανίσεις στην τηλεόραση, χωρίς να είναι κακή, αλλά ποτέ δεν θα καταφέρει να επιστρέψει ως μια αξιόλογη ηθοποιός στον κινηματογράφο.

Από τον Μάικλ Τζάκσον στην… ηρεμία

Πλέον η ενηλικίωσή της θα ερχόταν σε δημόσια θέα, με την περίφημη ιστορία για την παρθενιά της, που τελικά έχασε σε ηλικία 22 ετών - εν αντιθέσει με τη γενικευμένη πεποίθηση, ενώ θα αναπτύξει και μια περίεργη φιλία με τον Μάικλ Τζάκσον, όπου για ένα διάστημα θα εμφανίζονταν μαζί παντού.

Το 1997 θα παντρευτεί με τον σταρ του τένις Αντρέ Αγκάσι, ένας προβληματικός γάμος που θα κρατήσει δυο χρόνια.

Από το 2001, όταν πια θα έχει βρει την ηρεμία στη ζωή της, θα παντρευτεί τον παραγωγό και σεναριογράφο Κρις Χένσι, με τον οποίο θα κάνει και τις δυο αγαπημένες της κόρες.

«Τα κατάφερε, άντεξε»

Η Μπρουκ Σιλντς, όσο κι αν φαντάζει περίεργο, είναι σήμερα μία μεσήλικη ώριμη γυναίκα, που πέρασε και άλλα πολλά στην ταραχώδη ζωή της - μόνο η περιπέτεια με τις γυμνές φωτογραφίες της μπορεί να γεμίσει ένα βιβλίο - δεν κρατά κακία ούτε για τη μητέρα της, ούτε για κάποιους που έβγαλαν εκατομμύρια πάνω στο γυμνό κορμί της. Βλέποντας, στο ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, την ίδια ως κοριτσάκι, θα πει με νόημα: «τα κατάφερε, άντεξε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

