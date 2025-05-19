Παυλίνα Βουλγαράκη: Μετρώντας τις μέρες για τη γέννα επιβεβαίωσε το φύλο του μωρού της

Σε πολύ προχωρημένη εγκυμοσύνη η Παυλίνα Βουλγαράκη πια μετράει μέρες για να κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφο της ζωής της τον Στέφανο.

Το ζευγάρι που είναι μαζί πάνω από 2 χρόνια και συζούσε στα Ιλίσσια πλέον έχει μετακομίσει τα Εξάρχεια σε ένα μεγαλύτερο σπίτι καθώς η άφιξη του μωρού επέβαλλε περισσότερο χώρο και άλλο ένα υπνοδωμάτιο και ανυπομονεί να κρατήσει την αγκαλιά του το παιδάκι του.

Στην οικογένεια ήρθε και νέο μέλος πριν από μερικούς μήνες, ένα αγοράκι που απέκτησε ο αδερφός της Αποστόλης και στο οποίο όλη η οικογένεια έχει τεράστια αδυναμία. Με τον ανιψιό της στην αγκαλιά η Παυλίνα Βουλγαράκη έμμεσα επιβεβαίωσε και το φύλο του μωρού που περιμένει από μέρα σε μέρα, γράφοντας πως κάθεται πάνω στην ...ξαδέρφη του... Κοριτσάκι λοιπόν, όπως είχε ήδη διαρεύσει. Με το καλό!

