Τρυφερές στιγμές σε παραλία του Σεν Τροπέ απόλαυσαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό, οι οποίοι συμπληρώνουν έναν χρόνο σχέσης. Η 41χρονη τραγουδίστρια και ο 54χρονος πρώην πρωθυπουργός του Καναδά εθεάθησαν την περασμένη Πέμπτη να περπατούν χέρι χέρι στην παραλία και να ανταλλάσσουν ένα παθιασμένο φιλί, αδιαφορώντας για τα βλέμματα των γύρω τους.

Οι δυο τους συνδέθηκαν για πρώτη φορά ερωτικά τον Ιούλιο του 2025, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο, επιβεβαίωσαν ουσιαστικά τη σχέση τους μέσα από το Instagram. Η πρώτη επίσημη κοινή εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2026, στο 25ο Φεστιβάλ Tribeca.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την πρεμιέρα της συναυλιακής ταινίας «Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris», με την τραγουδίστρια να μιλά δημόσια για τον νέο της έρωτα. «Νιώθω περισσότερο προσγειωμένη σε πολλές πτυχές της ζωής μου. Είμαι πολύ ερωτευμένη», είχε δηλώσει στο «People».

Katy Perry and Justin Trudeau make a splash during PDA-packed beach day in Saint-Tropez... one year into romance https://t.co/UlxDaM92SQ — Daily Mail (@DailyMail) August 2, 2026

Η ίδια είχε χαρακτηρίσει, μάλιστα, τον Τριντό «έρωτα της ζωής της», εξηγώντας ότι η παρουσία του την έκανε να αισθάνεται περισσότερο σταθερή και ασφαλής. Η Κέιτι Πέρι χώρισε το 2025 από τον πρώην αρραβωνιαστικό της, Ορλάντο Μπλουμ, με τον οποίο έχει αποκτήσει την κόρη της, Ντέιζι. Το πρώην ζευγάρι επιβεβαίωσε τον χωρισμό του τον Ιούλιο του 2025, έπειτα από μήνες δημοσιευμάτων και φημών γύρω από την κατάσταση της σχέσης του.

Katy Perry and Justin Trudeau enjoying a PDA-packed beach day in Saint-Tropez, France, in August 2026. pic.twitter.com/CSwOsv8WtH — Ankit Mishra (@AnkitMi16412441) August 3, 2026

Η τραγουδίστρια και ο ηθοποιός είχαν αρχίσει να βγαίνουν το 2016 και αρραβωνιάστηκαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2019. Εκπρόσωποί τους είχαν αναφέρει ότι οι δυο τους είχαν σταδιακά αλλάξει τη μορφή της σχέσης τους, προκειμένου να επικεντρωθούν στην από κοινού ανατροφή της κόρης τους.

This huge pop star and her partner are about to mark their one-year anniversary – and they look more loved-up than ever. Full story: https://t.co/bB3f8pI10e pic.twitter.com/NTRDim3xla — news.com.au (@newscomauHQ) August 3, 2026

Πηγή: skai.gr

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