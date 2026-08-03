Έπειτα από μία σεζόν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλ Καλίτζ, ο Γιώργος Μασούρας ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή του στη Σαουδική Αραβία.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, ο οποίος και αποκάλυψε πως ο 32χρονος μεσοεπιθετικός των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται κοντά στη μετακόμισή του στη NEOM.

Δίχως να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες, όπως το αν ο Έλληνας επιθετικός θα πάει στην ομάδα της Ταμπούκ με κανονική μεταγραφή ή με τη μορφή δανεισμού, όλα δείχνουν πως ο έμπειρος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Saudi Professional League.

Την περσινή σεζόν, ο Μασούρας ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της Αλ Καλίτζ, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές με 14 γκολ και τρεις ασίστ.

🚨🔥 EXCL | Georgios Masouras is set to join NEOM SC from Olympiacos.



The Greece int'l, who recorded 14 goals and 3 assists in 34 Saudi Pro League matches with Al-Khaleej last season, is ready to return to the SPL and add proven quality, experience and attacking threat to NEOM. pic.twitter.com/Vt9FgS0UFY — Rudy Galetti (@RudyGaletti) August 3, 2026

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