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Ρούντι Γκαλέτι: «Κοντά στην επιστροφή του στη Σαουδική Αραβία ο Μασούρας»

Την περσινή σεζόν, ο Μασούρας ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της Αλ Καλίτζ, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές με 14 γκολ και τρεις ασίστ

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Μασούρας

Έπειτα από μία σεζόν ως δανεικός από τον Ολυμπιακό στην Αλ Καλίτζ, ο Γιώργος Μασούρας ετοιμάζει βαλίτσες για την επιστροφή του στη Σαουδική Αραβία.

Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο γνωστός και έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, Ρούντι Γκαλέτι, ο οποίος και αποκάλυψε πως ο 32χρονος μεσοεπιθετικός των «ερυθρόλευκων» βρίσκεται κοντά στη μετακόμισή του στη NEOM.

Δίχως να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες, όπως το αν ο Έλληνας επιθετικός θα πάει στην ομάδα της Ταμπούκ με κανονική μεταγραφή ή με τη μορφή δανεισμού, όλα δείχνουν πως ο έμπειρος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Saudi Professional League.

Την περσινή σεζόν, ο Μασούρας ήταν εκ των κορυφαίων παικτών της Αλ Καλίτζ, μετρώντας συνολικά 34 συμμετοχές με 14 γκολ και τρεις ασίστ.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Ολυμπιακός Σαουδική Αραβία ποδόσφαιρο
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