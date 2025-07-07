Σε μια απρόσμενη στιγμή το βράδυ του Σαββάτου 5 Ιουλίου, η Κέλι Όσμπορν (Kelly Osbourne), δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της, Σιντ Γουίλσον (Sid Wilson), στα παρασκήνια της αποχαιρετιστήριας, ιστορικής συναυλίας του πατέρα της, Όζι Όσμπορν (Ozzy Osbourne).

Ο «Πρίγκιπας του Σκότους» έδινε την τελευταία του συναυλία με τους Black Sabbath στο Villa Park του Μπέρμιγχαμ, με ολόκληρη την οικογένεια Όσμπορν να δίνει το παρών. Ενώ τα φώτα ήταν στραμμένα στον Όζι και το ιστορικό του αντίο στη σκηνή, ο Γουίλσον, γνωστός από τους Slipknot, επέλεξε αυτή την ξεχωριστή στιγμή για να γονατίσει και να ζητήσει το χέρι της.

Η Kέλι μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από την πρόταση γάμου που δέχτηκε, γράφοντας με χιούμορ στη λεζάντα: «Α! Και αυτό συνέβη χθες!».

Το κλιπ ξεκινά με τη μητέρα της, Σάρον, να φαίνεται να μαντεύει τι θα συμβεί, καθώς λέει στον κόσμο: «Πρέπει να κάνετε ησυχία!».

Στη συνέχεια, ο Γουίλσον πλησιάζει την Κέλι, παίρνει το χέρι της και της εκφράζει την αγάπη του: «Κέλι, ξέρεις ότι σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Τίποτα δεν θα με έκανε πιο ευτυχισμένο από το να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου, μαζί σου. Λοιπόν, μπροστά στην οικογένειά σου και σε όλους μας τους φίλους, Κέλι, θα με παντρευτείς;».

Εν μέσω επευφημιών και χειροκροτημάτων, η ηθοποιός και τραγουδίστρια, λέει το πολυπόθητο «ναι», αγκαλιάζοντας στη συνέχεια σφιχτά τον σύντροφό της.

Σύμφωνα με την Daily Mail, το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει το 2022 ενώ υποδέχτηκε τον γιο τους Σίντνεϊ, τον Νοέμβριο του 2023.

Πηγή: skai.gr

