Οι αστρολογικές προβλέψεις της εβδομάδας από τον Κώστα Λεφάκη (07/07-13/07)

Κριός

Την εβδομάδα της Πανσελήνου, είναι πιθανόν να καταλήξετε σε τελικές αποφάσεις για αρκετά από τα προβλήματα που σας πιέζουν. Ένας τομέας που θα σας απασχολήσει, είναι ο αισθηματικός. Ο Ποσειδώνας γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σας και σας μπερδεύει. Φροντίστε να μην είστε απόλυτοι αλλά να αφήνετε περιθώρια στο σύντροφό σας να εξηγηθεί. Ο Κρόνος από κοντά δεν σας αφήνει πολλά περιθώρια επιλογών. Κάντε αυτό που νομίζετε σωστό χωρίς να πληγώσετε, ούτε να πληγωθείτε!

Ταύρος

Είναι αλήθεια πως στις σχέσεις με τους άλλους τα πράγματα δεν πηγαίνουν σπουδαία. Ακόμα και αν τα οικογενειακά σας προβλήματα έχουν κάπως διευθετηθεί, για τα συζυγικά ή αισθηματικά δεν θα μπορούσα να πω ότι συμβαίνει το ίδιο. Η Πανσέληνος της εβδομάδας υποδεικνύει να αποφύγετε τις συζητήσεις που μπορεί να καταλήξουν σε συγκρούσεις και να περιφρουρήσετε τη σχέση με τον άνθρωπο σας. Επίσης, έχετε το νου σας σε επαγγελματικές εξελίξεις που επηρεάζονται από ένα παρασκήνιο που δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας!

Δίδυμοι

Φίλοι μου διαπιστώνετε ότι αυτός ο μήνας είναι γεμάτος από γεγονότα που θα σας κουράσουν και θα σας κρατήσουν σε μια υπερένταση σχετικά με την έκβαση πολλών σημαντικών θεμάτων. Στις προσωπικές σας σχέσεις υπάρχει ένα μικρό "κομφούζιο" καθώς αφήσατε να δημιουργηθούν και να εξελιχτούν καταστάσεις για τις οποίες καθόλου δεν είστε σίγουροι ότι θέλετε. Η Πανσέληνος και η είσοδος της Αφροδίτης στο ζώδιό σας όμως είναι καλοί οιωνοί και θα σας βοηθήσουν να ξεχωρίσετε αισθήματα από εμπόδια, δίνοντάς σας μια μικρή οικονομική ώθηση.

Καρκίνος

Οι πιο δημιουργικοί του ζωδίου θα πρέπει να επωφεληθείτε από μια ευκαιρία πολύ σημαντική για την επαγγελματική και κοινωνική σας εξέλιξη με την Πανσέληνο να σας αφορά άμεσα. Το τετράγωνο επίσης του Κρόνου και του Ποσειδώνα με τον Δία στο ζώδιό σας σημαίνει ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί και να μην παρεκτραπείτε εξ αιτίας μιας επιθυμίας ή ενός συναισθηματικού καπρίτσιου. Μερικοί μπορεί να αντιμετωπίσετε προβλήματα σε μία σχέση σας και αυτό θα γίνει αφορμή είτε να αναθεωρήσετε τις απόψεις για τον άνθρωπο σας, είτε να αναβάλλετε για αργότερα την πραγματοποίηση ενός κοινού σας σχεδίου.

Λέων

Αρκετά ευχάριστα εξελίσσεται η εβδομάδα της Πανσελήνου για τους περισσότερους από εσάς, ειδικότερα σε ότι αφορά τα προσωπικά σας ενδιαφέροντα και τις σχέσεις σας με τους άλλους. Τώρα βλέπετε ότι τα εμπόδια είναι έτοιμα να φύγουν, και αν είστε προσεκτικοί, θα πειστείτε πως ανοίγονται δρόμοι προόδου. Στον αισθηματικό τομέα είστε επίσης ευνοημένοι. Οι ελεύθεροι είναι πιθανόν να συναντήσετε τον άνθρωπο του καλοκαιριού και μάλιστα στο χώρο της εργασίας σας, καθώς η Πανσέληνος του μήνα σας δίνει διακρίσεις και λάμψη. Κάποιοι άλλοι θα ασχοληθείτε με τα παιδιά σας και ιδιαίτερα τα κορίτσια σας!

Παρθένος

Η Πανσέληνος της εβδομάδας μπορεί να σημαίνει κούραση από μια πολύ δημιουργική προσπάθεια που δεν αφήνετε στη μέση, ή από ένα νέο καθήκον που σας ανατίθεται. Κάποιοι αισθάνεστε ότι έχετε μείνει λίγο πίσω στις επιδιώξεις σας και μάλιστα τις προσωπικές. Μην εντυπωσιάζεστε από διάττοντες αστέρες άλλους, καθώς η προσοχή που διεκδικούν είναι παροδική. Οικονομικά υπάρχει μια πιθανότητα να φερθείτε απερίσκεπτα και να ξοδέψετε περισσότερα χρήματα από ότι θα έπρεπε. Προφυλαχτείτε απ΄ τις συνέπειες ενός δεσμού που θα θέλατε να μείνει κρυφός και γενικά μην κάνετε τίποτα που θα έθετε σε κίνδυνο μια σχέση σας.

Ζυγός

Παρόλο που μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού και έχετε την διάθεση να ξεκουραστείτε ξεχνώντας κάθε σκοτούρα για την εργασία, οι περισσότεροι θα πρέπει να μείνετε στις… επάλξεις φροντίζοντας και μοχθώντας για μια ουσιαστική βελτίωση της ζωής σας. Οι φίλοι σας είναι πρόθυμοι να σας βοηθήσουν και μπορείτε να υπολογίζετε σε αυτούς. Στα αισθηματικά, αποφύγετε μερικές εκρήξεις με τον άνθρωπο σας καθώς η Πανσέληνος σας παρασύρει στη σκοτεινή της πλευρά φέρνοντας στην επιφάνεια το ανικανοποίητο, βαθύ συναισθηματικό πεδίο.

Σκορπιός

Είναι αλήθεια πως το ζώδιο σας δεν αρέσκεται σε συμβουλές ή υποδείξεις και ακόμα και όταν ακούτε τη γνώμη των άλλων, αυτό δεν σημαίνει παρά πως στο τέλος, θα κάνετε ήδη εκείνο που αποφασίσατε ήδη από πριν. Η εργασία και τα προβλήματα της εξελίσσονται μάλλον ικανοποιητικά, χωρίς σημαντικές δυσκολίες. Μην δώσετε σημασία σε κάποιες καθυστερήσεις. Σύντομα όλα θα τακτοποιηθούν. Η Πανσέληνος της εβδομάδας συνιστά προσοχή στα λόγια, είτε μικρά, είτε μεγάλα και στις υποσχέσεις που δεν μπορούν να εκπληρωθούν.

Τοξότης

Η δραστηριότητα σας είναι αναζωογονημένη και παρά το φόρτο της εργασίας σας, φαίνεται να σας περισσεύει προσωπικός χρόνος. Η Πανσέληνος της εβδομάδας φέρνει οικονομικά κυρίως δώρα, αλλά και ανακούφιση από κάποια πιεστική υποχρέωση. Αισθηματικά κάποιοι περνάτε σε αντεπίθεση γοητείας, ενώ κάποιοι άλλοι βρίσκετε ένα πολύ εξυπηρετικό "modus vivendi” που σας βοηθά να φέρετε την καθημερινότητα στα μέτρα σας. Όσοι είστε σε διακοπές φροντίστε να τις απολαύσετε!

Αιγόκερως

Με την Πανσέληνο στο ζώδιό σας νιώθετε σαν να είστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Κάποιοι νιώθετε λίγο ανέτοιμοι να κάνετε το επόμενο βήμα στα αισθηματικά σας, κυρίως γιατί είστε προβληματισμένοι από όσα σας απασχολούν μέχρι τώρα. Με λίγη καλή θέληση και κατάλληλη διάθεση συνεργασίας, τα προβλήματα μπορούν να διευθετηθούν, μέχρι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια καλύτερη λύση. Αρκετοί θα είστε εσείς που θα απαλλαγείτε οριστικά από τις προσπάθειες που απαιτεί ένας δεσμός. Όμως σκεφτείτε καλύτερα. Δεν θα συμβούλευα να πάρετε αποφάσεις ακόμη και αν βρίσκεστε ακόμα στην αρχή του, πριν να τελειώσει ο Ιούλιος.

Υδροχόος

Η εβδομάδα της Πανσελήνου απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι γεμάτη ένταση και γεγονότα που μπορεί να σας κουράσουν ψυχικά ή να γίνουν αφορμή να χάσετε πολύτιμο χρόνο από τις προσπάθειες σας για μια ουσιαστική αλλαγή ζωής που επιδιώκετε εδώ και αρκετό καιρό. Ξεκαθαρίστε τις απόψεις σας στον αισθηματικό τομέα για να είστε συνεπείς με τον άνθρωπο σας. Διαλέξτε τις θέλετε, έχοντας το θάρρος να στερηθείτε κάτι άλλο λιγότερο σημαντικό. Επίσης εξετάστε καλά τις οικονομικές σας δυνατότητες πριν κάνετε κινήσεις, ή πάρετε δεσμευτικές αποφάσεις.

Ιχθύς

Η Πανσέληνος του Ιουλίου αφορά θέματα επαγγελματικά και πρακτικά. Φροντίστε τη φυσική σας κατάσταση και μην κάνετε παραχωρήσεις εκεί που δεν χρειάζεται. Αισθηματικά μη βιάζεστε να βγάλετε συμπεράσματα και μην εκφράζετε παράπονα γιατί δεν διευκολύνετε την τακτοποίηση μιας κατάστασης. Επίσης εξετάστε το ενδεχόμενο ότι κάποιες σκέψεις σας τροφοδοτούν υπερβολικά αυτά που θέλετε να αποφύγετε! Κατευνάστε την ένταση που επικρατεί μέσα σας και γύρω σας, σκιαγραφώντας έναν ορίζοντα απόλυτα στα μέτρα σας και μην αφήνετε οικογενειακά, ή αισθηματικά ζητήματα να αναχαιτίσουν την πορεία σας.

Πηγή: skai.gr

