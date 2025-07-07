Σήμερα γάμος γίνεται…. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός και αγαπημένη του, Αλεξάνδρα Νίκα, παντρεύονται σήμερα σε μία ιδιωτική τελετή, παρουσία μόνο των οικογενειών και λίγων, εκλεκτών φίλων, σε εκκλησία των νοτίων προαστίων.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μετά την τελετή, θα ακολουθήσει γαμήλιο πάρτι στη βίλα της οικογένειας Νίκα, επίσης στα νότια προάστια.

Μάλιστα, για να προστατέψουν την ιδιωτικότητά τους, το ζευγάρι έχει απαγορεύσει στους καλεσμένους να τραβήξουν βίντεο ή φωτογραφίες από τον γάμο και να κάνουν αναρτήσεις στα social media.

Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους και να μοιράζεται σπάνια στιγμιότυπα από την προσωπική του ζωή ενώ έχουν αποκτήσει και ένα παιδί.

Η ώρα η καλή!

Πηγή: skai.gr

