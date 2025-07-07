Ο θρυλικός ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας (Michael Douglas) κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Κάρλοβι Βάρι, δήλωσε ότι δεν έχει «καμία πραγματική πρόθεση» να ασχοληθεί ξανά με την υποκριτική, εξηγώντας και το γιατί βρίσκεται σε παύση.

«Δεν έχω δουλέψει από το 2022, επίτηδες, γιατί συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να σταματήσω», μοιράστηκε ο 80χρονος σήμερα σταρ.

«Δουλεύω για σχεδόν 60 χρόνια και δεν ήθελα να είμαι ένας από αυτούς τους ηθοποιούς που πεθαίνουν στο πλατό. Είμαι λοιπόν πολύ χαρούμενος που παίρνω τον χρόνο μου. Δεν έχω καμία πραγματική πρόθεση να επιστρέψω. Λέω ότι δεν έχω συνταξιοδοτηθεί, γιατί αν προέκυπτε κάτι ξεχωριστό, θα επέστρεφα. Αλλά διαφορετικά, είμαι πολύ χαρούμενος που βλέπω τη σύζυγό μου να δουλεύει» συμπλήρωσε.

Για την Κάθριν Ζέτα Τζόουνς: «Είμαι ευτυχής που παίζω τον ρόλο του συζύγου»

O διάσημος ηθοποιός μίλησε και για τον γάμο του με την Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς (Catherine Zeta-Jones)

«Η Κάθριν είναι 25 χρόνια νεότερη από μένα. Είναι πολύ απασχολημένη αυτή τη στιγμή», συνέχισε ο Ντάγκλας. «Και νομίζω ότι στο πνεύμα της διατήρησης ενός καλού γάμου, είμαι ευτυχής που παίζω τον ρόλο του συζύγου», πρόσθεσε.

Οι δύο ηθοποιοί αποτελούν ένα από τα μακροβιότερα ζευγάρια στο λαμπερό στερέωμα του Χόλιγουντ. Η σχέση τους ξεκίνησε τον Μάρτιο του 1999 και επισφραγίστηκε με γάμο στις 18 Νοεμβρίου του 2000 στο εμβληματικό "Plaza Hotel" της Νέας Υόρκης.

Έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον Ντίλαν και την Κάρις Ζέτα. Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο που συχνά διακωμωδούν στις συνεντεύξεις τους είναι πως έχουν γενέθλια την ίδια ημέρα, αν και με 25 χρόνια διαφορά.

«Ο Τζακ (Νίκολσον) είναι καλά...»

Ο βετεράνος ηθοποιός έδωσε το παρών στο φετινό Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, για να παρουσιάσει στο κοινό μια πρόσφατα αποκατεστημένη έκδοση της εμβληματικής ταινίας του 1975 «Στη Φωλιά του Κούκου» σε σκηνοθεσία του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μίλος Φόρμαν (Milos Forman), που φέτος γιορτάζει την 50ή της επέτειο.

Ο Ντάγκλας ήταν ένας από τους παραγωγούς της θρυλικής ταινίας, με πρωταγωνιστή τον Τζακ Νίκολσον (Jack Nicholson) ο οποίος απέσπασε το Όσκαρ Α' Ανδρικού Ρόλου ενώ η ταινία κέρδισε άλλα τέσσερα αγαλματίδια στις κατηγορίες Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου και Α' Γυναικείου Ρόλου.

Αποκάλυψε ότι διατηρεί ακόμα επαφή με τον Νίκολσον. «Είναι σε καλή υγεία», μοιράστηκε. «Είναι λιγάκι ερημίτης...είναι καλά».

Ο Νίκολσον εδώ και χρόνια ζει αποτραβηγμένος από τα φώτα της δημοσιότητας, ζώντας απομονωμένος στο σπίτι του, στα βουνά της Σάντα Μόνικα

