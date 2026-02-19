Λογαριασμός
Ούρσουλα Κορμπερό: Έγινε μανούλα η «Tokyo» του La Casa De Papel

H Ισπανίδα σταρ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό μόλις λίγη ώρα μετά τη γέννησή του

Ούρσουλα Κορμπερό

Η ηθοποιός Ούρσουλα Κορμπερόγνωστή για τον ρόλο της ως Tokyo στη σειρά-φαινόμενο του Netflix «La Casa De Papel», διανύει την πιο ευτυχισμένη περίοδο της ζωής της. Σε ανάρτησή της στο Instagram αποκάλυψε τη γέννηση του πρώτου της παιδιού με τον επί σειρά ετών σύντροφό της, Τσίνο Νταρίν.

Η ανάρτησή της

H Ισπανίδα σταρ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με τον σύντροφό της, να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό μόλις λίγη ώρα μετά τη γέννησή του, στο νοσοκομείο Clínica Corachán στη Βαρκελώνη, σύμφωνα με το ΗOLA USA. «Γεια σου, μπαμπά», έγραψε πάνω στην εικόνα. To ζευγάρι γνωρίστηκε το 2016 στα γυρίσματα της σειράς «The Embassy».

