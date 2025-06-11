Στάθης Σχίζας: «Περνάω φανταστικά στην προσωπική μου ζωή»

Πολύ κεφάτος ήταν ο Στάθης Σχίζας στα Mατογιάννια της Μυκόνου όπου τον εντόπισε η κάμερα του Mykonos Live TV, μετά τη φωτογραφία που είδε το φως της δημοσιότητας από τη στενή παρέα με την Ιωάννα Τούνη το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος και με τις φήμες να οργιάζουν ότι κάτι τρέχει μεταξύ τους.

