Ολίβια Γουάιλντ: «Δεν είμαι Γκόλουμ» - Ξεσπά για τα σχόλια μετά την εμφάνισή της

Η Ολίβια Γουάιλντ βρέθηκε στο επίκεντρο έντονων σχολίων στα social media, μετά από ένα viral βίντεο από το κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Φρανσίσκο, όπου αρκετοί χρήστες την αποκάλεσαν «Γκόλουμ» από τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών».

Η 42χρονη ηθοποιός και σκηνοθέτιδα εμφανίστηκε στο κλιπ με έντονο βλέμμα και πιο αδύνατη όψη, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία αλλά και επικριτικά σχόλια στο διαδίκτυο. Το βίντεο ξεπέρασε τις 10 εκατομμύρια προβολές, με αρκετούς να σχολιάζουν αρνητικά την εικόνα της.

Η ίδια, ωστόσο, έδωσε τη δική της απάντηση μέσω Instagram Stories, αποδίδοντας την ασυνήθιστη εικόνα της στον παραμορφωτικό φακό της κάμερας. Με χιούμορ, παραδέχτηκε ότι η γωνία δεν την κολάκευε, λέγοντας: «Δεν ξέρω γιατί ήμουν τόσο κοντά στην κάμερα».

Στο βίντεο εμφανίζεται χαλαρή, τυλιγμένη με κουβέρτα, ενώ ανταλλάσσει πειράγματα με τον αδελφό της, Τσάρλι Κόκμπερν. Όταν εκείνος τη ρώτησε αν είναι «αναστημένο πτώμα», η ίδια απάντησε γελώντας: «Δεν είμαι νεκρή».

Παρά τον θόρυβο, η Ολίβια Γουάιλντ συνέχισε κανονικά τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις, καθώς στο φεστιβάλ προωθούσε τη νέα της ταινία «The Invite». Στο πρότζεκτ συμμετέχουν επίσης οι Σεθ Ρόγκεν, Πενέλοπε Κρουζ και Έντουαρντ Νόρτον, ενώ η παραγωγή ανήκει στην A24. Η ταινία, που αφηγείται ένα δείπνο που παίρνει απρόβλεπτη τροπή, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 26 Ιουνίου, με το πρώτο τρέιλερ να έχει ήδη παρουσιαστεί από τις αρχές Απριλίου.

